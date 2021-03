M&G plant Ausstieg aus Investitionen in Kohle und tritt Powering Past Coal Alliance bei

M&G kündigt an, bis 2030 in Industrieländern bzw. 2040 in Schwellenländern keine Investitionen mehr in thermische Kohle zu tätigen. Darüber hinaus tritt der Vermögensverwalter der Powering Past Coal Alliance (PPCA) bei.

Der Kohleausstiegsplan von M&G ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung des Ziels, bis spätestens 2050 über das gesamte Anlageportfolio hinweg in emissionsfreie Projekte zu investieren und dazu beizutragen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie es das Pariser Klimaschutzabkommen vorsieht.

Übergang zu einer grüneren, saubereren Wirtschaft beschleunigen

Als Verwalter langfristigen Kapitals, der die Ersparnisse von Millionen von Menschen weltweit aktiv managt, wird M&G seinen Einfluss nutzen, um den Übergang zu einer grüneren, saubereren Wirtschaft zu beschleunigen.

Zu dieser ambitionierten Planung gehört, dass alle Investitionen in Kohleminen und Kohlekraftwerke eingestellt und börsennotierte Unternehmen ausgeschlossen werden, die sich bis 2030 in Industrieländern bzw. 2040 in Schwellenländern nicht zu einem vollständigen Ausstieg aus der Kohle verpflichten können.

Als Asset Owner wird M&G diesen Ansatz für seine eigenen internen Portfolios im Laufe des kommenden Jahres umsetzen. Als Asset Manager wird M&G mit seinen Kunden daran arbeiten, bestehende Mandate und Fonds auf diese Position auszurichten.

Nachhaltige Zukunft für unseren Planeten sichern

Gleichzeitig bietet M&G mit seiner wachsende Palette von Nachhaltigkeitsfonds institutionellen Kunden und privaten Anlegern die Möglichkeit, in Technologien, Infrastruktur und Dienstleistungen zu investieren, die sowohl Renditen erzielen als auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben.

„Ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohle ist unerlässlich, wenn wir die globale Erwärmung begrenzen und eine nachhaltige Zukunft für unseren Planeten sichern wollen. Wir freuen uns, der Powering Past Coal Alliance beizutreten und unterstützen ihre Arbeit, um Unternehmen, Regierungen und andere Organisationen zu ermutigen, sich im Vorfeld der in diesem Jahr geplanten 26. UN-Klimakonferenz für einen Ausstieg aus der Kohle einzusetzen“, so John Foley, Chief Executive von M&G in in seiner Rede auf dem gestrigen Weltgipfel der PPCA.

„Der Ausstieg aus der Kraftwerkskohle ist ein entscheidender erster Schritt auf dem Weg zu einem Energieverbrauch von Netto Null. Die PPCA ist ein wichtiger Teil der COP 26 Energy Transition Campaign. Wir freuen uns sehr, dass M&G diese Verpflichtung als Reaktion auf die Teilnahme an dem von Großbritannien und Kanada gemeinsam veranstalteten PPCA-Ministerrundtisch eingegangen ist“, begrüßt Nigel Topping, COP 26 High Level Climate Champion, begrüßt das Engagement von M&G in der PPCA.

(M&G)