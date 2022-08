Manz AG: Daimler Truck AG erteilt ersten Millionen-Auftrag im Rahmen der strategischen Kooperation

Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, hat im Rahmen des Ende Mai 2022 geschlossenen Kooperationsvertrags mit der Daimler Truck AG den ersten Auftrag erhalten. Dieser umfasst erste Anlagen für das „InnoLab Battery“ in Mannheim, das sich derzeit im Kontext der Elektrifizierungsstrategie von Daimler Truck im Aufbau befindet.

In der finalen Ausbaustufe wird das „InnoLab Battery“ auf rund 10.000 Quadratmetern über 60 Anlagen beheimaten. Der nun an die Manz AG erteilte Auftrag mit einem Gesamtwert im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wird zu etwa gleichen Teilen in diesem sowie im nächsten Geschäftsjahr umsatz- und ertragswirksam.

Grundstein für Gestaltung des CO2-neutralen Transports

Mit der strategischen Kooperation und der Beteiligung an der Manz AG legt Daimler Truck den Grundstein für die Gestaltung des CO2-neutralen Transports sowie die Transformation von konventionellen hin zu alternativen Antriebstechnologien.

Als einer der weltweit größten Nutzfahrzeughersteller verfolgt Daimler Truck dabei das klare Ziel, Innovationsführer in der Nutzfahrzeugindustrie zu sein.

Hierfür sind Batteriezellen erforderlich, die den speziellen Anforderungen in Lastkraftwagen und Bussen gerecht werden. Die Forschungserkenntnisse des InnoLab dienen als Basis für eine erfolgreiche Entwicklung eigener, innovativer Lithium-Ionen-Batteriezellen sowie deren Produktion und Montage zu kompletten Batteriesystemen und werden bis Ende 2024 in die Entwicklung der batterie-elektrischen Produktplattform von Daimler Truck einfließen.

Etablierung als Innovationsführer in elektrifizierten Nutzfahrzeugindustrie

Martin Drasch, CEO der Manz AG: „Die Auftragserteilung ist der Startschuss für eine erfolgreiche und richtungsweisende Industriepartnerschaft in Deutschland. Als Hightech-Maschinenbauer verfügt Manz über jahrzehntelange Erfahrung und ausgewiesene Expertise im Batteriebereich sowie in der Realisierung von Großprojekten.

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch diese Kooperation gemeinsam Daimler Truck als Innovationsführer in einer elektrifizierten Nutzfahrzeugindustrie etablieren und europäische Benchmark-Lösungen für die Produktion von batterie-elektrischen Antriebstechnologien schaffen können.“

