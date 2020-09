Knapp ein Drittel würde Wasserstoff-Fahrzeug kaufen, auch Börsianer von H2-Potenzial überzeugt

85 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland, Bundesrepublik europäischer Spitzenreiter

Google-Nachfrage nach Wasserstoff Aktien erreichte im Sommer Allzeit-Hoch

78 Prozent der Börsianer glauben, dass Wasserstoff die Technologie der Zukunft ist

Rund 30 Prozent der Deutschen würden sich zu bezahlbaren Preisen ein Wasserstoff-Fahrzeug kaufen. Bei den Männern beträgt der Anteil sogar 38 Prozent. Dies geht aus einer neuen Veröffentlichung von Kryptoszene.de hervor. Ferner zeigt sich, dass auch die Börsianer von der Technologie überzeugt sind: Knapp vier von fünf glauben, dass Wasserstoff die Technologie der Zukunft ist.

So steigt nicht nur die Beliebtheit, sondern auch die Nachfrage stark an. Immer mehr Menschen suchen via Google nach „Wasserstoff“ und „Wasserstoff-Aktien“. Im Juni dieses Jahres erreichte die relative Nachfrage den bisherigen Spitzenwert. Der Google-Trend-Score notierte bei 100, nie suchten mehr Menschen nach den genannten Suchbegriffen.

Deutschland auf Platz 1

Indes befindet sich Deutschland in puncto Wasserstoff-Tankstellen bei einem europäischen Vergleich unangefochten auf der ersten Position. Aktuell sind 85 der Tankstellen in Betrieb. Seit dem Jahr 2016 hat sich die Anzahl um 325 Prozent erhöht. Auf dem zweiten Platz landet Dänemark, hier sind es lediglich sechs Stück.

Unterdessen zählen Wasserstoff-Aktien zu den großen Gewinnern der Stunde. Der Börsenwert von ITM Power erhöhte sich binnen des letzten Jahres um 467,5 Prozent. Auch Nel, PowerCell sowie Ballard konnten Zugewinne in Höhe von über 150 Prozent verbuchen. Indizes wie der Dow Jones oder DAX kletterten im selben Zeitraum lediglich um 6,5 bzw. 4,8 Prozent nach oben.

„Ungeachtet der jüngsten Korrektur erfreuen sich Wasserstoff-Aktien nach wie vor großer Beliebtheit“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Die Rallye wird nicht zuletzt auch von privaten Investoren getragen. Auch die Förderungen der Technologie seitens der Politik spielen hierbei eine Rolle“.

(Kryptoszene.de)