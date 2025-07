IRENA: 91 Prozent der Erneuerbaren Projekte kostengünstiger als fossile Alternativen

Erneuerbare Energien behaupten ihre Kostenführerschaft auf den globalen Strommärkten, wie der neue Bericht der IRENA über die Kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2024 bestätigt.

Der Bericht bestätigt, dass erneuerbare Energien ihren Preisvorteil gegenüber fossilen Brennstoffen behaupten konnten, wobei die Kostensenkungen durch technologische Innovationen, wettbewerbsfähige Lieferketten und Skaleneffekte vorangetrieben wurden.

Im Jahr 2024 war die Photovoltaik (PV) im Durchschnitt 41 % günstiger als die kostengünstigsten Alternativen auf Basis fossiler Brennstoffe. Bei den Onshore-Windkraftprojekten waren es sogar 53 %. Onshore-Windenergie blieb mit 0,034 USD/kWh die günstigste Quelle für neuen Strom aus erneuerbaren Energien, gefolgt von PV-Solarenergie mit 0,043 USD/kWh.

Zusätzliche Kapazitäten aus erneuerbaren Energien in Höhe von 582 Gigawatt im Jahr 2024 führten zu erheblichen Kosteneinsparungen und vermieden den Verbrauch fossiler Brennstoffe im Wert von etwa 57 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass 91 % der im letzten Jahr in Betrieb genommenen neuen Projekte im Bereich erneuerbare Energien kostengünstiger waren als alle neuen Alternativen auf Basis fossiler Brennstoffe.Erneuerbare Energien sind im Vergleich zu fossilen Brennstoffen nicht nur preislich konkurrenzfähig, sondern bieten auch den Vorteil, dass sie die Abhängigkeit von den internationalen Brennstoffmärkten verringern und die Energiesicherheit verbessern. Die wirtschaftlichen Argumente für erneuerbare Energien sind heute überzeugender denn je.

Obwohl mit fortschreitender Weiterentwicklung der Technologien und Stärkung der Lieferketten weitere Kostensenkungen zu erwarten sind, bleiben kurzfristige Herausforderungen bestehen. Geopolitische Veränderungen wie Handelszölle, Rohstoffengpässe und sich wandelnde Produktionsdynamiken, insbesondere in China, bergen Risiken, die vorübergehend zu einem Anstieg der Kosten führen könnten.

In Europa und Nordamerika dürften die Kosten aufgrund struktureller Herausforderungen wie Verzögerungen bei Genehmigungen, begrenzter Netzkapazitäten und höherer Systemkosten weiterhin hoch bleiben. Im Gegensatz dazu könnten Regionen wie Asien, Afrika und Südamerika mit höheren Lernraten und einem hohen Potenzial für erneuerbare Energien deutliche Kostensenkungen verzeichnen.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte: „Saubere Energie ist kluge Wirtschaftspolitik – letztlich folgt die Welt dem Geld. Erneuerbare Energien verzeichnen einen Aufschwung, das Zeitalter der fossilen Brennstoffe neigt sich dem Ende zu, aber die verantwortlichen Entscheidungsträger müssen Hindernisse aus dem Weg räumen, Vertrauen aufbauen und finanzielle Mittel bereitstellen und Investitionen tätigen. Erneuerbare Energien weisen den Weg in eine Welt mit erschwinglicher, reichlich vorhandener und sicherer Energie für alle.“

Der Generaldirektor von IRENA, Francesco La Camera, fügte hinzu: „Die Kostenwettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien ist heute Realität. Betrachtet man alle derzeit in Betrieb befindlichen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, so beliefen sich die eingesparten Kosten für fossile Brennstoffe im Jahr 2024 bis zu 467 Milliarden US-Dollar. Neue erneuerbare Energiequellen sind fossilen Brennstoffen in puncto Kosten überlegen und bieten einen klaren Weg zu bezahlbarer, sicherer und nachhaltiger Energie. Dieser Erfolg ist das Ergebnis jahrelanger Innovation, politischer Weichenstellungen und wachsender Märkte. Dieser Fortschritt ist jedoch nicht garantiert. Zunehmende geopolitische Spannungen, Handelszölle und Engpässe bei der Materialversorgung drohen die Dynamik zu bremsen und die Kosten in die Höhe zu treiben. Um die Erfolge der Energiewende zu sichern, müssen wir die internationale Zusammenarbeit stärken, offene und stabile Lieferketten sichern und stabile politische und investitionspolitische Rahmenbedingungen schaffen – insbesondere in den Entwicklungsländern. Der Übergang zu erneuerbaren Energien ist unumkehrbar, aber wie schnell und fair er vonstattengeht, hängt von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen.

Der IRENA-Bericht 2024 untersucht auch die strukturellen Kostentreiber und Marktbedingungen, die Investitionen in erneuerbare Energien beeinflussen. Er kommt zu dem Schluss, dass stabile und vorhersehbare Umsatzrahmenbedingungen unerlässlich sind, um Investitionsrisiken zu verringern und Kapital anzuziehen.

Die Minderung des Finanzierungsrisikos ist für den Ausbau erneuerbarer Energien sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten von zentraler Bedeutung. Instrumente wie Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) spielen eine entscheidende Rolle beim Zugang zu erschwinglichen Finanzmitteln. Uneinheitliche politische Rahmenbedingungen und undurchsichtige Beschaffungsprozesse hingegen untergraben das Vertrauen der Investoren.

Insbesondere die Integrationskosten entwickeln sich zu einem neuen Hemmnis für den Einsatz erneuerbarer Energien. Wind- und Solarprojekte verzögern sich zunehmend aufgrund von Engpässen bei der Netzanbindung, langwierigen Genehmigungsverfahren und kostspieligen lokalen Lieferketten. Dies ist besonders in den G20-Staaten und den Schwellenländern ein akutes Problem, wo die Investitionen in das Stromnetz mit dem steigenden Strombedarf und dem Ausbau der erneuerbaren Energien Schritt halten müssen.

Darüber hinaus bleiben die Finanzierungskosten ein entscheidender Faktor für die Durchführbarkeit eines Projekts. In vielen Entwicklungsländern des globalen Südens treiben hohe Kapitalkosten, die durch makroökonomische Bedingungen und wahrgenommene Investitionsrisiken beeinflusst werden, die Stromgestehungskosten (LCOE) für erneuerbare Energien erheblich in die Höhe.

So stellte IRENA beispielsweise fest, dass die Kosten für die Onshore-Windenergieerzeugung in Europa und Afrika im Jahr 2024 mit etwa 0,052 USD/kWh zwar ähnlich waren, die Kostenstrukturen jedoch erheblich variierten. Europäische Projekte stützten sich auf Investitionen, während bei afrikanischen Projekten der Anteil der Finanzierungskosten wesentlich höher war. Die von IRENA angenommenen Kapitalkosten reichten von 3,8 % in Europa bis zu 12 % in Afrika, was die unterschiedlichen Risikoprofile widerspiegelt.

Und schließlich verbessern auch technologische Fortschritte jenseits der Stromerzeugung die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien. Die Kosten für Batteriespeichersysteme (BESS) sind seit 2010 um 93 % gesunken und lagen im Jahr 2024 bei 192 USD/kWh für Großanlagen. Diese Reduzierung ist auf eine Ausweitung der Produktion, verbesserte Materialien und optimierte Produktionstechniken zurückzuführen.

Batteriespeicher, Hybridsysteme, die Kombination von Solar-, Wind- und BESS-Energie sowie digitale Technologien werden für die Integration variabler erneuerbarer Energien immer wichtiger. KI-gestützte digitale Tools verbessern die Leistung von Anlagen sowie die Reaktionsfähigkeit des Netzes. Allerdings bleiben dringende Herausforderungen in den Bereichen Flexibilität sowie Ausbau und Modernisierung der Stromnetze bestehen, auch in Schwellenländern, wo das volle Potenzial erneuerbarer Energien ohne weitere Investitionen nicht ausgeschöpft werden kann.

