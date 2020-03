Green Bonds – ein neues Rekordjahr voraus

Sustainable Finance Action Plan, European Green Deal, Fridays for Future: Die Schlagworte, die uns rund um die Themen Umwelt- und Klimaschutz begleiten, sind aus der täglichen Berichterstattung nicht mehr wegzudenken – ebenso wie die verstörenden Bilder, die uns von Dürren, großflächigen Bränden oder Plastikteppichen in den Ozeanen erreichen.

Wie jedoch können Investoren effizient und zielgerichtet grüne Projekte unterstützen und damit nachhaltige Anlageziele verantwortungsvoll umsetzen?

Eine Antwort liegt in sogenannten Green Bonds: Sie bieten die Möglichkeit, in Projekte zu investieren, die einen positiven Effekt auf Klima und Umwelt bieten, mit einem vergleichbaren Risiko-Rendite- Profil wie konventionelle Anleihen.

Der UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF (LU1899270539) – Börsendebüt Dezember 2018 – ist der erste ETF, der es Anlegern ermöglicht, in eine breit diversifizierte Auswahl liquider, europäischer, auf Euro lautende „Grüner Anleihen” mit hoher Kreditqualität zu investieren.

Doch was hat sich seit dem Start des Fonds in diesem Segment getan? In Green Bonds wurde im Jahr 2019 ein Emissionsrekord von 235 Milliarden US-Dollar erreicht (+37 Prozent gegenüber dem Vorjahr); Europa baute seine Vorreiterrolle weiter aus und trug mit 109,5 Milliarden zu 47 Prozent des Emissionsvolumens bei. Der Euro war mit 43 Prozent aller Emissionen die häufigste Währung und rückblickend auf alle bestehenden Anleihen ist der Euro damit ebenso wichtig wie der US-Dollar. Für 2020 erwartet nun das Research-Team der UniCredit erneut einen neuen Emissionsrekord von 250 Milliarden US-Dollar.

Innerhalb eines Jahres konnte der ETF einen Wertzuwachs von mehr als sieben Prozent verzeichnen und in der gleichen Periode hat sich die Diversifikation des zugrunde liegenden Bloomberg Barclays MSCI European Green Bond Issuer Capped Index dramatisch erhöht: Waren zu Auflage des ETFs Ende 2018 noch 127 Titel enthalten, zählte die Benchmark zum Jahreswechsel 2020 bereits 197 Anleihen mit einer Gesamtkapitalisierung von 167 Milliarden Euro. Der ETF ist börsentäglich unter dem Ticker ECBI auf Xetra handelbar.

