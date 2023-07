Goldman Sachs Asset Management legt zwei neue Impact- und Green-Bond-Fonds auf

Goldman Sachs Asset Management hat heute die Auflegung des Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund und des Goldman Sachs USD Green Bond Fund („die Fonds“) bekannt gegeben.

Die zwei Fonds ermöglichen es Investoren, das Nachhaltigkeitsprofil ihrer Portfolios durch eine Allokation in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen zu erhöhen.

Team für grüne, soziale und Impact-Anleihen

Beide Fonds werden von einem speziellen Team für grüne, soziale und Impact-Anleihen innerhalb von Goldman Sachs Asset Management verwaltet.

Das Team wurde durch die Übernahme von NN Investment Partners im Jahr 2022 in das Unternehmen integriert und ist Teil des globalen Fixed-Income-Teams von Goldman Sachs Asset Management, das im Auftrag von Anlegern über 1 Billion US-Dollar verwaltet.

Kürzlich überschritt Goldman Sachs Asset Management die 9 Milliarden US-Dollar-Marke an verwalteten Vermögenswerten im Green Bonds-Bereich.

Eigene Bewertungsmethodik

Der Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund sowie Goldman Sachs USD Green Bond Fund stützen sich auf die von Goldman Sachs Asset Management entwickelte Bewertungsmethodik von Green Bonds und Impact Bonds, mit der Anleihen ausgewählt werden, die umwelt-, sozial- oder nachhaltigkeitsrelevante Projekte finanzieren.

Der Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund zielt darauf ab, in grüne, soziale und nachhaltige Unternehmensanleihen zu investieren, die klar definierte soziale oder ökologische Ziele und Auswirkungen haben.

Die im Portfolio enthaltenen Anleihen berücksichtigen ein breites Spektrum der UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs). Der Fonds investiert weltweit in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen.

Globale Alternative für Kunden, die Exposure in US-Dollar suchen

Der Goldman Sachs USD Green Bond Fund investiert weltweit sowohl in Unternehmens- und Staatsanleihen als auch in Investment-Grade-Anleihen.

Er baut auf dem bestehenden Green Bonds-Angebot von Goldman Sachs Asset Management auf und bietet eine globale Alternative für Kunden, die ein Exposure in US-Dollar suchen.

Die Auswirkungen beider Fonds werden eng überwacht und in einem Jahresbericht veröffentlicht. Die Fonds werden gemäß Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen informieren.

Expandierender Markt für Green Bonds

Bram Bos, Global Head of Green, Social & Impact Bonds bei Goldman Sachs Asset Management, kommentiert: „Sowohl die Emissionen von Unternehmen als auch der Bedarf der Anleger an Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen wachsen kontinuierlich. Dies macht sie neben dem expandierenden Markt für Green Bonds zu einem immer wichtigeren Segment für Fixed Income.

Der globale Anleihemarkt ist eine entscheidende Quelle für Investitionen, um den Klimaschutz voranzutreiben und Themen wie integratives Wachstum anzugehen. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden weiterhin neue Zugänge zu diesen Möglichkeiten anbieten können.“

In Unternehmen investieren, die konkrete soziale und ökologische Herausforderungen angehen

Hilary Lopez, Head of EMEA Third Party Wealth bei Goldman Sachs Asset Management, sagt: „Immer mehr Anleger möchten ihr Kapital gezielt in Unternehmen investieren, die konkrete soziale und ökologische Herausforderungen angehen.

Diese beiden Fonds ermöglichen es Investoren, in diesen stetig wachsenden Anlagebereich einzusteigen und ihre festverzinslichen Portfolios zu diversifizieren, während sie gleichzeitig einen Beitrag zur Finanzierung wirkungsvoller Umwelt-, Sozial- und Nachhaltigkeitsprojekte leisten.

Wir werden unser Produktangebot für unsere Kunden weiter ausbauen, um sie bei ihren Anlage- und Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen.“

Beide Fonds sind in Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz und im Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen.

(Goldman Sachs Asset Management / Manuela Blisse / surpress)