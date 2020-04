Gewaltig nachhaltig – ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Vergleichsweise wenige Unternehmen bestehen diese beiden anspruchsvollen Auswahlverfahren und gelangen in das Portfolio.

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds hat einen vermögensverwaltenden Charakter, der sich durch eine breite Streuung in verschiedene Anlageklassen auszeichnet und langfristig ausgerichtet ist. Der Fonds strebt eine große Stabilität an, weshalb Anfang 2020 Kurssicherungen platziert wurden, die sich jetzt beim Covid-19-Crash positiv auswirken. Per 20. März 2020 hat der Fonds lediglich 7,5 Prozent eingebüßt.

ZWEI AKTIENBEISPIELE IM FONDS

1. Shionogi steht für Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln, Diagnosereagenzien und Medizinprodukten. Das Unternehmen wird im Nachhaltigkeitssektor „Pharmaceuticals und Biotechnologie Asia Pacific“ geführt. Der Sektor umfasst 35 Unternehmen, wobei Shionogi Platz 5 belegt. Mit einem Umsatzanteil von 90 bis 100 Prozent in Produkten, die einen positiven Beitrag zu den Sustainable Development Goals leisten, ist das Unternehmen auf einem Spitzenplatz.

2. Nidec ist ein Hersteller von Elektromotoren. Zu den Produkten gehören elektronische und optische Komponenten, Industrieroboter, Messgeräte und Wasserpumpen. Bei bürstenlosen Gleichstrommotoren, die Vorteile in Bezug auf Energieeffizienz, Laufruhe und Langlebigkeit aufweisen, ist Nidec der weltweit führende Anbieter. Nidec ist zudem einer der führenden Anbieter von Kompressoren für Kühlschränke.

Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist Nidec außergewöhnlich gut im Umweltmanagement. 94 Prozent der Aktivitäten sind nach ISO14001 zertifiziert. Das Unternehmen hat zudem Managementsysteme für Chancengleichheit, Vielfalt und Arbeitssicherheit sowie ein ESG-Risikomanagement. Positiv zu bewerten sind weiterhin der fortgeschrittene Verhaltenskodex und die Anbindung der Managementvergütung an die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen.

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Retailtranchen: ISIN: LU0278152516 (ausschüttend)

ISIN: LU0313800228 (thesaurierend)

Welchen Ansatz verfolgt der Fonds?

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist auf Nachhaltigkeit und Value ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Durch eine breite Streuung in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Inwieweit unterscheidet sich dieser von seinen Konkurrenzprodukten?

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist der einzige vermögensverwaltende Value-Nachhaltigkeitsfonds ohne eine starre Vorgabe der Asset-Gewichtung. Drei Kriterien sind für die Auswertung der Titel nach Nachhaltigkeit maßgebend: 1. Der genuine ACATIS Fair Value-Nachhaltigkeitsansatz, dessen Kriterien ACATIS vor zehn Jahren mit Kunden erarbeitet hat und seitdem fortlaufend ausbaut, verfeinert und ergänzt. / 2. ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) / 3. SDG: Seit 2019 werden zusätzlich die 17 SDG-Kriterien der UNO (Sustainable Development Goals) bei der Titelauswahl berücksichtigt. Ihre Einbindung liefert einen positiven Performancebeitrag. Attraktiv ist für viele Investoren zudem die jährliche Ausschüttung, die in den letzten Jahren jeweils bei circa vier Prozent lag (Klassen A, I, S).

Wo liegen die Risiken?

Zwischenzeitliche Schwankungen und Kursrückgänge können auch beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds nicht ausgeschlossen werden.

Für welchen Anleger ist der Fonds geeignet?

Interessant ist der Fonds vor allem für diejenigen, die ihr Geld nachhaltig anlegen möchten. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds trägt das europäische Transparenzsiegel und ist mit dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) vergebenen FNG-Siegel 2020 und zusätzlich einem Stern (von dreien) zertifiziert. Zudem belegt er den zweiten Platz als Stiftungsfonds des Jahres 2020. Die Redaktion von RenditeWerk überzeugten der strikte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds und seine Ausschüttungsquoten.

