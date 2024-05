Dubai weiht wegweisende Nachhaltigkeitsinitiative „Dubai Reef“ ein

Es ist das weltweit größte Projekt zur Entwicklung von Meeresriffen und stellt einen zukunftsweisenden Schritt in Dubais Bemühungen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit dar.

Dubai Reef sieht vor, über einen Zeitraum von vier Jahren 20.000 speziell angefertigte Riffmodule unterschiedlicher Größe zu errichten. Diese sorgfältig konzipierten Module werden sich über eine Fläche von 600 Quadratkilometern in den Gewässern Dubais erstrecken und insgesamt ein Volumen von mehr als 400.000 Kubikmetern haben. Dubai Reef ist eine Nachhaltigkeitsinitiative von Dubai Can, die seit 2022 den Verbrauch von Einweg-Plastikwasserflaschen deutlich reduziert hat.

Die Initiative motiviert in der gesamten Stadt zur Verwendung von wieder-befüllbaren Wasserflaschen, dem Auffüllen von Wasser an öffentlichen Wasserstationen und der Installation von Wasserfiltern in Wohnungen, Büros und Schulen. Bis heute wurden 50 öffentliche Wasserstationen installiert an denen in nur zwei Jahren fast 9 Millionen Liter Wasser ausgegeben wurden. Allein bis Ende 2024 sollen noch 30 neue Wasserstationen folgen. Mehr als 1.000 Unternehmen und Hotels haben durch die Initiative erfolgreich Einweg-Plastikwasserflaschen aus ihrem Betrieb entfernt. Dubai Can hat seit Beginn den Verbrauch von insgesamt umgerechnet 18 Millionen 500-ml-Einweg-Wasserflaschen reduziert

Das Projekt Dubai Reef bringt wichtige Partner zusammen, um die umfassenderen strategischen Ziele und Ambitionen Dubais und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu unterstützen, einschließlich der Dubai Economic Agenda (D33), der Green Agenda 2030 der VAE und der VAE-Strategie Net Zero 2050. Ende April sind die ersten Module als Teil des Pilotprojekts Dubai Reef aktiviert worden. Die neu gegründete Dubai Environment and Climate Change Authority (DECCA) wird neben dem Dubai Department of Economy andTourism (DET) ein wichtiger Partner bei der erfolgreichen Umsetzung des Projekts sein.

„Riff-Ökosysteme sind einzigartige Lebensquellen und wichtige Komponenten für den Schutz des Meereslebens. Das Projekt wird unseren Küstengewässern neuen Antrieb verleihen und zu den weltweiten Bemühungen um den Schutz des Meeres beitragen. Die erheblichen langfristigen ökologischen und sozioökonomischen Auswirkungen des Projekts werden Dubais Engagement für eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen unterstützen.“, betont Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum selbst.

Das Dubai Reef Projekt wird vielfältige Umgebungen schaffen, Fische und Meereslebewesen anziehen und stimulieren. Bereits 2021 haben sich die Verantwortlichen von Dubai Reef mit dem führenden Riffentwickler „HaejooX“ zusammengetan, um in einem zweijährigen Proof-of-Concept die Effektivität von speziell angelegten Riffen in Dubai zu untersuchen. Bei der Studie wurden fortschrittliche Technologien eingesetzt und ein dreidimensionales Scansystem verwendet, um die Mengen und Arten der vorhandenen Fische zu erfassen. Vorläufige Daten zeigten bereits eine starke Zunahme der Meereslebewesen.

Die Dubai Reef-Initiative ist eine strategische Investition, die ein dauerhaftes Vermächtnis in Bezug auf den Schutz des Meereslebens und die ökologische Nachhaltigkeit hinterlassen soll. Zu den wichtigsten Zielen des Projekts gehören die Förderung der biologischen Vielfalt, der Schutz der Küsten- und Meereslebensräume Dubais, die Unterstützung der Fischpopulationen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Ökosystems. Darüber hinaus wird das Projekt den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt fördern, den sozioökonomischen Wohlstand und den Ökotourismus stärken und das marine Erbe Dubais bewahren.

