Deutschland europäischer Spitzenreiter bei Wasserstoff-Patenten und mit bis zu 121 Prozent mehr H2-Tankstellen

In Deutschland gibt es derzeit 84 aktive Wasserstoff-Tankstellen, und somit 121 Prozent mehr als in allen anderen europäischen Staaten zusammen. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor. Das Land mit den zweitmeisten H2-Tankstellen ist Norwegen. Ferner zeigt die Grafik, dass Deutschland europaweit auch die meisten Patente im Brennstoffzellen-Bereich angemeldet hat. Mit 17.238 Eintragungen gewerblicher Schutzrechte befindet sich die Bundesrepublik weltweit auf dem dritten Platz. Nur in Japan und den USA erfolgten mehr Patentanmeldungen.

Dass sich die H2-Branche im Aufwind befindet, verdeutlicht auch ein Blick auf die Kursentwicklung börsennotierter Unternehmen. So erhöhte sich der ITM Power Börsenwert innerhalb der letzten 5 Jahre um 958 Prozent. Die Nel ASA Wertpapiere kletterten seit dem Börsengang im Jahr 2017 wiederum um 470 Prozent nach oben. Auswertungen der Google-Suchmaschinendaten zeigen unterdessen auf, dass die Anleger das Potenzial zu erkennen scheinen. So erhöhte sich das relative Suchvolumen für das Suchbegriffspaar „Wasserstoff Aktien“ innerhalb der letzten 2 Jahre um 1.850 Prozent.

Autoindustrie könnte sich stark verändern

Studien zufolge werde bis zum Jahr 2050 ein globaler Massenmarkt mit einem Volumen von bis zu 2,3 Billionen Euro entstehen. Allen voran die Automobilindustrie könnte sich stark verändern. Gemäß der Infografik sei es möglich, dass zu besagtem Datum mehr als jedes dritte Kraftfahrzeug mit H2-Antrieb ausgestattet ist.

„Die Wasserstoff-Technologie könnte künftig eine maßgebliche Rolle spielen“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Nicht zuletzt, weil der Einsatz von grünem Wasserstoff das Erreichen der Klimaziele möglich erscheinen lässt. Deutschland wiederum hat hierbei eine Vorreiterrolle inne – das jüngste Maßnahmenpaket der Bundesregierung könnte die Entwicklung weiter vorantreiben. Auch für Investoren bietet die Zukunftstechnologie mannigfaltige Chancen“.

(Block-Builders.de)