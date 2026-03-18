Capital Dynamics erweitert sein Photovoltaik-Portfolio in Großbritannien

Diese Investition erweitert das wachsende Photovoltaik-Portfolio von Capital Dynamics in Großbritannien, da das Unternehmen in die Energieinfrastruktur investiert, die entscheidend für die Energiesicherheit und die Klimaziele Großbritanniens sind.

Das Projekt in Hampshire soll 2027 in die Bauphase gehen mit einer geplanten installierten Leistung von 63 MWp. Das Projekt wird durch Differenzverträge (Contracts for Difference, CfD) im Rahmen des AR7-Programms unterstützt und soll voraussichtlich 2028 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

Barney Coles, Senior Managing Director und Co-Leiter des Bereichs Clean Energy bei Capital Dynamics, kommentiert: “Großbritannien bleibt aufgrund seiner soliden Fundamentaldaten einer unserer Kernmärkte für Investitionen. Wir sehen weiterhin eine anhaltende Dynamik bei der Energiewende, gerade in einer Zeit, in der mehr Investitionen erforderlich sind, um die Ziele Großbritanniens in Bezug auf Energiesicherheit und Klimaschutz zu erreichen.”

Sarah Drummond, Director of Commercial, Risk & Project Delivery bei BayWa r.e., sagte: ”Wir freuen uns, unseren dritten Verkauf eines Solarprojekts in Großbritannien mit Capital Dynamics abzuschließen. Der Solarpark Fleet Solar Farm unterstreicht die Stärke unserer Entwicklungskompetenzen und hebt die Qualität der Projekte in unserer Pipeline hervor. Wir sind sehr erfreut, einen CfD-Vertrag im Rahmen von AR7 abgeschlossen zu haben, der den langfristigen Wert des Projekts weiter steigert. Wir sind stolz darauf, dass das Projekt nun in die nächste Phase übergeht, und freuen uns darauf, unsere breitere Pipeline an Solar- und Windprojekten sowie Batteriespeichersystemen in ganz Großbritannien und Irland voranzutreiben.”