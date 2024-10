BVT: Genehmigung für Erweiterung des Windparks Emlichheim

Die Erweiterung umfasst den Bau von sechs neuen Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 25 MW. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 40 Millionen Euro. Die Finanzierung wird über ein öffentliches Angebot nach dem Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) erfolgen, wobei bestimmte Investorengruppen bevorzugt berücksichtigt werden.

Die BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG betreibt den Windpark Emlichheim seit dem Jahr 2000 in der Samtgemeinde Emlichheim im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen. Ursprünglich bestand der Windpark aus 21 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 31,5 MW. Im Rahmen eines Repowerings im Jahr 2018 wurden leistungsstärkere Windkraftanlagen installiert, wodurch die derzeitige Gesamtleistung des Windparks auf 36 MW erhöht wurde. Mit der aktuellen Erweiterung wird der Windpark um sechs Enercon-Windkraftanlagen erweitert, die zusammen eine zusätzliche Leistung von 25 MW liefern werden.

Der Baubeginn ist für das vierte Quartal 2024 geplant, während die Inbetriebnahme der neuen Anlagen für das Jahr 2026 vorgesehen ist. Der Genehmigung ging eine umfangreiche Voruntersuchung voraus, bei der auch Maßnahmen zum Schutz von Brut- und Gastvögeln berücksichtigt wurden.

Investitionen in die Region und Bürgerbeteiligung

BVT legt großen Wert auf die Einbindung regionaler Partner. Die Tiefbauarbeiten sollen so weit wie möglich an lokale Unternehmen vergeben werden, mit denen bereits langjährige Geschäftsbeziehungen bestehen. Zudem ist im Rahmen der Erweiterung auch eine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Ein Vertrag über die finanzielle Unterstützung der umliegenden Gemeinden gemäß § 6 EEG wurde bereits unterzeichnet.

BVT als führender Investor im Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur

Die BVT Unternehmensgruppe gilt als Pionier im Bereich Energie- und Infrastrukturfonds und ist seit den 1980er Jahren in dieser Assetklasse aktiv. 1989 brachte BVT den ersten deutschen Windkraftfonds zur Finanzierung des damals größten europäischen Windparks „Nordfriesland“ auf den Markt. Seitdem hat sich BVT als erfahrener Spezialist in der Entwicklung und Finanzierung von Projekten in den Bereichen Erneuerbare Energien und Stromnetze etabliert.

Derzeit bietet BVT über den Luxemburger BVT Sustainable Energy Fund SCS SICAV-RAIF die Möglichkeit, in nachhaltige Energieprojekte zu investieren. Der Fonds konzentriert sich auf Investitionen in die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, Energiespeicherung und Energieeinsparung.

Infos hier