Förderung von Renaturierungsprojekten

Das Climate Asset Management – das Joint-Venture von HSBC Global Asset Management und der Beratungsfirma für Investitionen in den Klimawandel Pollination – hat mehr als 650 Millionen US-Dollar für ihre zwei Natural Capital Strategien gesammelt.

Mit der Natural Capital Strategie (NCS) soll regeneratives Landschaftsmanagement gefördert werden.

Das initiative Investment soll in ein Projekt in Extremadura, Spanien, fließen, um 400 Hektar traditionelles Farmland in eine regenerative Mandelproduktion zu transformieren.

Start mit Restore Africa Programm

Mit der Nature Based Carbon Strategie (NBCS) sollen Renaturierungsprojekte in Entwicklungsländern finanziert werden. Das erste angekündigte Investment erfolgte in das Restore Africa Programm.

Das Programm wird von der Global EverGreening Alliance geleitet und beinhaltet die Wiederherstellung von fast zwei Millionen Hektar Land.

Mithilfe des Programms werden 1,5 Millionen Kleinfarmer in sechs unterschiedlichen afrikanischen Ländern – Kenia, Äthiopien, Malawi, Tansania, Uganda und Sambia – unterstützt.

Funktion als Anker-Investor

Unter den Investoren befinden sich globale Finanzinstitute und Unternehmen aus Europa, den USA, dem Asien-Pazifik Raum und dem Vereinigten Königreich.

HSBC fungiert als Anker-Investor für beide Strategien. Climate Asset Management wird weiteres Kapital für beide Strategien einsammeln. Weitere Ankündigungen sollen in 2023 folgen.

(Climate Asset Management / Manuela Blisse / surpress)