Zypern Deluxe mit Stademos Hotels

Zypern, das verbinden die meisten Urlauber mit unendlich viel Sonne, klarem Meer und bestens ausgebautem Tourismus. Manchmal vielleicht etwas zu gut ausgebaut, denn speziell die beiden Ferienorte Aiya Napa und Paphos sind vor allem in der Hauptsaison oft etwas überbevölkert mit (britischen) Party People. Dass es aber auch ganz anders geht, beweist die Gruppe Stademos Hotels, die nach der Revitalisierung des etablierten Vierstern-Hauses Mediterranean in Limassol mit den beiden Fünfstern-Hotels Elysium und Amara eine ordentliche Schippe Luxus drauflegt.

Herrschaftliches Flair mit Abstand

Die Lage des Hotel Elysium, erbaut 2002 und von 2017 bis 2025 umfassend renoviert und überarbeitet, soll potenzielle Gäste nicht täuschen. Obwohl nur einen Steinwurf von der Hauptstraße Tombs of the Kings Avenue und somit den einschlägigen Tourismus-Einrichtungen entfernt, ist das Hotel im Stil einer mittelalterlichen Abtei ein echtes Refugium. Denn die Gäste in den 287 Zimmern und Suiten unterschiedlichster Kategorien können sich nicht nur an einem privaten Küstenabschnitt mit allabendlichen Traum-Sonnenuntergängen erfreuen, sondern auch an einer üppigen Poolanlage und verschiedenen Themenrestaurants.

Dank der weitläufigen Anlage bietet sich für alle Gästeansprüche etwas. Zimmer mit Meerblick, Familien-Maisonetten mit direktem Zugang zum Garten oder diskrete Adults-Only Suiten mit privatem Pool bzw. eigenem Poolbereich ab 16. Für besonders ruhebedürftige Zypern-Urlauber gibt es auch außerhalb der Saison ein attraktives Indoor-Angebot: beheizter Pool, Sauna und Dampfbad sowie ein Spabereich sorgen bei kühleren Außentemperaturen für wohligen Komfort. In Puncto Verpflegung fehlt es ebenso an nichts: egal ob nur Frühstück, Halb- oder Vollpension, vier Restaurants, ein Frühstücks-Saal sowie zwei Bars und ein Bistro bieten Gastronomie auf höchstem Niveau. Tipp: ein Dinner mit kompetenter Weinbegleitung im toskanischen „Bacco“ bei Kerzenschein ist ideal für Paare.

Und sollte man doch mal etwas zypriotische Luft außerhalb der Anlage schnuppern wollen, kann man sich in nur wenigen Gehminuten in das lebhafte Nachtleben von Paphos einerseits stürzen oder sich von ehrfurchtgebietenden steinzeitlichen Ausgrabungen, buchstäblich ums Eck, inspirieren lassen.

Meerblick für alle

Gänzlich anders präsentiert sich das an der Südküste bei Limassol gelegene Amara Hotel. Das brandneue, 2019 eröffnete Resort verbindet großzügige, moderne Architektur mit Anklängen von Boho-Chic. Außergewöhnlich: alle, wirklich alle der insgesamt 207 Zimmer und Suiten verfügen über Meerblick. Dieses Konzept setzt sich im terrassenförmig angelegten Außenbereich mit verschiedenen Pools und Liegebereichen bis zum flachen Sandstrand fort. Das ist speziell in den Randsaisonen, wenn Luft und Wasser noch etwas kühler sind, ein Riesenvorteil – man ist immer in der Sonne. Im Sommer freilich bei der berüchtigten Hitze auf Zypern ist dann Vorsicht und ein hoher Lichtschutzfaktor geboten. Oder Schirme, die so wie Liegen in ausreichender Zahl vorhanden sind.

Erfrischen kann man sich zusätzlich in der der vier kompetent kuratierten Bars: zwei Indoor, eine am Pool und eine am Rooftop, außerdem verfügen auch alle vier Restaurants sowie der Frühstücksbereich über schöne Außenbereiche. Selbstredend, dass auch diese alle mit Meerblick ausgestattet sind. Apropos Restaurant: kulinarisches Highlight nicht nur für Hotelgäste, sondern auch für Besucher aus Limassol und Umgebung, ist das ausgezeichnete Restaurant Matsuhisa. Hier werden Klassiker der japanischen Küche, aber auch Signature Dishes des namensgebenden Starkochs Nobu Matsuhisa auf Spitzenniveau kredenzt, unter anderem hervorragendes Sushi und ein Gedicht von Black Cod. Wenn man es mal richtig am Gaumen krachen lassen will, führt kein Weg an einem Omakase-Abend vorbei. Aber auch das Frühstück übertrifft alle Erwartungen, selten sieht und genießt man eine derartig umfangreiche und hochwertige Auswahl an Delikatessen bei der ersten Mahlzeit des Tages. Umwerfend.

Die – falls nicht schon erwähnt – alle Richtung Meer/Süden ausgerichteten Zimmer und Suiten bieten hervorragende Betten, viel Licht und bestens funktionierende technische Ausstattung mit moderner, freundlicher Einrichtung. Der edel gestaltete Innenpool-Bereich samt kleiner Sauna sowie ein modernes, elegantes Spa und ein gut ausgestattetes Gym sorgen auch an trüben oder kühlen Tagen für absolutes Wohlbefinden.

Stademos: Top in Zypern

Abschließend kann man festhalten, dass beide Hotels auch für verwöhnte Fünfstern-Gästeschar alles zu bieten haben, was man sich so erwartet. Dazu zählen neben den schon erwähnten Annehmlichkeiten flüsterleise Klima/Lüftung auf den Zimmern, sorgfältiges Turndown-Service, tadellose Abdeckung mit WLAN, ein dort wie da ausgesprochen freundlicher, hilfsbereiter und oft mehrsprachiger Frontdesk und – das muss man wirklich hervorheben – ein endlich mal wirklich einfach zu bedienendes, logisches und komfortables Steuerungssystem für Licht und Verdunkelung in den Zimmern! Welches der beiden Hotels dann tatsächlich das „richtige“ ist, bleibt lediglich Geschmacksfrage.

www.elysium-hotel.com

www.amarahotel.com