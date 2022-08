Yachtcharter mit Kindern

Reisen fernab vom Massentourismus, unabhängig und flexibel zu sein, viel Zeit miteinander zu verbringen und jeden Tag Neues zu erleben sind die Vorstellungen von einem idealen Familienurlaub mit Kindern. Um sie zu erfüllen, gibt es keine bessere Option als entspannte Tage auf einem Boot. Mit über 22.000 Yachten in mehr als 300 Revieren und über 46 Ländern bietet Master Yachting weltweit nicht nur eines der umfangreichsten Charterangebote an Segelyachten, Katamaranen und Motoryachten, sondern auch kompetente Beratung für individuelle Bedürfnisse.

Bei der Urlaubsplanung mit der Familie und kleinen Kindern, hilft das Master Yachting-Expertenteam, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Am Anfang steht die Wahl einer geräumigen Yacht mit kindgerechter Ausstattung (Schwimmwesten, Relingnetz etc.), deren Größe zur eigenen nautischen Erfahrung passen sollte, damit das Anlegen im Hafen oder Ankern in der Bucht nicht zum Stresstest wird. Dem Bordfrieden zuliebe sollte es auch genügend Rückzugsorte geben.

Für einen erholsamen Familien-Urlaub mit Kindern empfiehlt Master Yachting, einen Profiskipper dazu zu buchen. Der kostet zwischen 120 und 180 Euro pro Tag. Seine Erfahrung und Insider-Kenntnisse sind unbezahlbar. Mit ihm findet man die schönsten Buchten, die besten Ankerplätze und attraktivsten Marinas, Shopping- und Restauranttipps gibt es noch obendrauf. Vor allem die Kinder sind restlos begeistert, weil der Skipper ihnen das Gefühl gibt, wertvolle Crewmitglieder zu sein.

Schnell kennen sie den Unterschied zwischen Back- und Steuerbord oder Bug und Heck, lernen ihre ersten Seemannsknoten, Setzen und Bergen der Segel, Auslegen der Fender, das Festmachen der Yacht am Poller im Hafen und vieles mehr. Auch diese neuen Erfahrungen machen die Yachtcharter für den Nachwuchs zum echten Abenteuerurlaub.

Sichere Segelreviere

Wer mit der Familie Wasser unter den Kiel nimmt, wählt ein sicheres Segelrevier, achtet auf kurze Tagesdistanzen und plant großzügig Zeit für Badepausen und Landgänge ein. Dafür bieten sich beispielsweise die Adria oder das Ionische Meer an, wo im Sommer die Strömungen sowie Wind- und Wetterverhältnisse gut einschätzbar sind.

Insbesondere in der Nebensaison lassen sich im Norden Griechenlands oder am Peloponnes, auf Korsika und auch in den beliebten Revieren von Kroatien und Sardinien einsame und traumhaft schöne Ankerbuchten ansteuern. Dort sind für die Kids Dingi-Entdeckerfahrten, Schnorcheln und Keschern angesagt. Bei Master Yachting ausgesprochen beliebt ist die Flottille, die vor allem Segel-Neulingen Sicherheit gibt, weil sie auf einer vorab festgelegten Route immer das Begleitboot des Charteranbieters und Gleichgesinnte in der Nähe wissen. Die Liegeplätze im Hafen sind reserviert und die Kinder knüpfen Freundschaft zu den Kids anderer Crews.

Es gibt viele gute Gründe, warum das Yachtchartern auch unter Familien mit Kindern immer mehr Anhänger findet. Allen voran die Flexibilität nach den eigenen Bedürfnissen und nahezu grenzenlose Freiheit.

Über Master Yachting

Als eine der führenden Agenturen in Europa bietet Master Yachting weltweit eines der umfangreichsten Yachtcharterangebote an Segelyachten, Katamaranen und Motoryachten. Das Portfolio umfasst über 22.000 Yachten in mehr als 300 Revieren in 46 Ländern. Master Yachting steht seit mehr als 30 Jahren für Leidenschaft für das Segeln und das Meer, ebenso wie für ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Charterkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Info: www.master-yachting.de/de

uwelehmann/ surpress