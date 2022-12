Winter in der ElbUferei: Schlemmen in der Iglu-Lounge

Magischer Moment: Wenn es dunkel wird, beginnt es auf der Terrasse der ElbUferei im ARCOTELHafenCity Dresden zu funkeln. Wie am Sternenhimmel. Nur kleiner und kuschliger. Drei festlich dekorierte und beheizte Halbkugeln sorgen für einen einzigartigen Lichterglanz – und für ein ganz besonderes Genusserlebnis. Es sind die Food-Iglus des Casual-Dining-Restaurants ElbUferei, die Dresden im Winter um eine außergewöhnliche Location bereichern.

So besonders wie die Iglus, in denen jeweils sechs Prsonen Platz finden, ist die kulinarische Begleitung, die das Team um Küchenchef Marcel Kube noch bis zum 29. Januar 2023 zaubert. Serviert wird ein 3-Gänge-Menü bestehend aus zehn Speisen der neuen Winterkarte, in der wie immer hochwertige und vorwiegend regionale Produkte Verwendung finden. ElbUferei-Cocktailspezialistin Katharina Robitzki hat speziell für die Iglus Cocktails kreiert, die wie der Glühwein-Spritz mit Prosecco, Zimt und Grenadine sofort für Weihnachtsstimmung sorgen.

Auch bei den aktuellen Wintergerichten zeigt Marcel Kube, was kreative mediterrane Küche bedeutet. Kürbis-Humus mit Macadamia, Salbei und Honig oder Artischocke mit Petersilie, Rosinen, Kapern & Joghurt vereinen südeuropäische Aromen mit der Levante-Küche. Das roh marinierte und geflämmte Lachsfilet trifft auf Fenchel, Salzzitrone & Escabeche-Sud, die Ente auf Topinambur, Berberitze und Baharat – ungewöhnliche Gewürz- und Texturkombinationen, die wie im Urlaub auf eine spannende kulinarische Reise entführen. „Vegetarisch mit Benefits“ ist die typisch mediterrane Formel, nach der Kube kocht: „Egal wie ich eine Ente brate, am Ende zählt immer das, was dazu kommt. Gemüse bildet die Basis, auf der wir unsere Gerichte komponieren, Fleisch oder Fisch sind die Extras – nicht umgekehrt.“

Kreativität, Leidenschaft und Perfektion: So bringt Marcel Kube seine Küchenphilosophie auf den Punkt und schafft damit ein Konzept, das es in der Dresdener Restaurantszene so bisher nicht gab. Zusammen mit seinem Sous-Chef David Schöbel kreiert der ambitionierte Küchenchef Gerichte, die gleichermaßen Dresdner Foodies, internationalen Hotelgästen und Menschen schmecken, die einfach einen schönen Abend verbringen möchten.

„Für mich ist Kochen wie Musik, die man ja auch je nach Laune hört. Immer wieder neu, nach Jahreszeit, Angebot, Stimmung und mit dem ganz persönlichen Twist. Meine Gerichte sollen interessant sein, ohne zu überfordern – das Essen muss dem Gast genauso viel Spaß machen wir mir das Kochen“ erzählt Kube.

Auf diese Weise ist auch das Crispy Chicken mit Apfel-Pfeffer- Tzatziki, Sweet´N´Spicy-Soße und Limette entstanden, das zu einem der beliebtesten und inzwischen zum ElbUferei-Klassiker avanzierten Gerichte gehört. Dabei handelt es sich um die individuelle Interpretation des österreichischen Backhendls – schließlich gehört die ElbUferei zur österreichischen ARCOTEL-Gruppe. Als Hotelrestaurant bietet sie von Tapas an der Bar bis zum 5-Gänge-Menü im Restaurant, vom Frühstück mit selbst gemachten Marmeladen bis zu exzellenter Tagungskulinarik für jeden Anlass das richtige Angebot – von morgens bis spät in die Nacht.

Immer ganz oben steht in der ElbUferei größtmögliche Regionalität: Der hauseigene Dry Age- Reifeschrank sorgt für perfekt abgehangenen Schinken und zarte Steaks, die in bester Qualität von der nahen Fleischerei Händlers aus Großdobritz kommen. Das köstliche Sauerteigbrot stammt von Elias Boulanger aus Dresden, und auch die Weinkarte setzt einen klaren Akzent auf herausragende sächsische Weingüter wie Schwarz und Schuh.

Iglu-Lounge ElbUferei: 10 Speisen auf 3 Gänge kosten 49 € pro Person. Mindestumsatz sind 150 Euro,

maximale sechs Personen pro Iglu.

Infos: www.elbuferei.de

uwelehmann/ surpress