Wildnis hautnah mit &Beyond Under Canvas in Botswana

&Beyond öffnet im März mit „Sandibe“ und „Nxabega“ zwei Under-Canvas-Camps sowie das neu gestaltete „Chobe Under Canvas“-Camp im Okavango-Delta wieder

Das tiefe Grollen eines Löwen, wenn der Tag erwacht, das Rascheln des Schilfs, wenn der Abendwind über das Delta streicht, der Duft von feuchter Erde, der sich mit dem warmen Atem des Okavango mischt – wer hier unterwegs ist, spürt sofort: Die Wildnis ist nicht Kulisse, sie ist die Protagonistin. Inmitten dieser einzigartigen Landschaft, die von Wasseradern und Tierpfaden durchzogen ist, eröffnet &Beyond im März die beiden komfortablen Canvas-Camps „Sandibe“ und „Nxabega“ in neuem Design.

Neben der Einzelbuchung bieten sich die beiden Camps zusammen mit dem neugestalteten „Chobe Under Canvas“-Camp von &Beyond für eine achttägige Rundreise durch die berühmtesten Naturschutzgebiete Botswanas an, die eine einzigartige Kombination aus Abenteuern und Nachhaltigkeit vereint. Denn „Botswana Under Canvas“ situiert sich nicht in einer Lodge, sondern unmittelbar in der Wildnis, die man um sich spürt, hört und atmet.

Die Camps bestehen jeweils aus nur drei Zelten und bieten damit sehr private Rückzugsorte für maximal sechs Gäste. Super-Kingsize-Betten, Doppel-Duschen, fließendes Wasser, leise Ventilatoren und – erstmals bei „Botswana Under Canvas“: Starlink-WLAN – gehören zur Ausstattung jedes Zeltes. Ein Solarpark liefert Energie, ergänzt durch Power-Packs in den Zelten, USB-Ports und Ladestationen für Fahrzeuge. Im Interieur spiegeln die Zelte die Farbpalette des Deltas wider – erdige Grüntöne, helles Holz, gewebte Naturfasern und gebürstetes Metall bestimmen das Design. Dabei wirkt die Gestaltung mühelos, unaufgeregt und wie selbstverständlich verwoben mit der umgebenden Natur.

