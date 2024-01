Weltweite Neueröffnungen der IHG Hotels & Resorts

Kimpton Tres Rios in Playa Del Carmen, Mexiko

Das erste All-Inklusive Hotel von IHG Hotels & Resorts, das in diesem Jahr eröffnet wird. Es bietet ein Strandresort mit zahlreichen Annehmlichkeiten und Aktivitäten, darunter 11 einzigartige kulinarische Konzepte, fünf Swimmingpools, privaten Strandzugang und ein Weltklasse-Spa.

Kimpton Tres Rios, Resort Spa & Nature Park Riviera Maya, Mexico

Regent Santa Monica Beach

Unvergleichlicher Glamour am Meer. Santa Monica Beach erstrahlt mit dem Neuzugang von „Regent Santa Monica Beach“ – einem verführerischen Resort von IHG Hotel & Resort. Direkt am Meer, das pulsierende Erlebnisse mit dem magnetischen Charme von Sand und Wellen verbindet, erleben Gäste eine neue Art von Luxus.

Regent Santa Monica Beach, 1700 Ocean Avenue, Santa Monica California 90401

Vignette Collection Budapest-Verno House

Eine urbane Oase als Treffpunkt für Reisende und Einheimische. Das Budapest-Verno House ist der perfekte Ort, um sich zu erholen, bevor man wieder auf Entdeckungsreise geht. Mitten im lebhaften Stadtzentrum gelegen, bietet das Hotel ein Spa, in dem man sich entspannen kann, bevor man zu neuen Abenteuern aufbricht.

Verno House, Budapest, Október 6. u. 26, 1051 Ungarn

InterContinental Chantilly – Chateau Mont Royal

Zeitlose Eleganz im Einklang mit der Natur. Das InterContinental Chantilly Chateau Mont Royal liegt im Herzen des Waldes von Chantilly und ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen Aufenthalt in der Nähe von Paris. Das Hotel verwöhnt seine Gäste mit exquisiter Küche, einem Spa-Bereich und Sportmöglichkeiten. Darüber hinaus verfügt das Hotel über mehrere Veranstaltungsräume für geschäftliche oder private Anlässe.

Chateau Mont Royal, All. des Marronniers, 60520 La Chapelle-en-Serval, Frankreich

InterContinental Resort Crete

Das InterContinental Kreta liegt direkt am Meer in der Küstenstadt Agios Nikolaos mit Blick auf die Mirabello-Bucht und ist weniger als eine Stunde vom Flughafen Heraklion entfernt. Mit seiner anspruchsvollen Architektur und seinem Design bietet dieser neue luxuriöse Rückzugsort eine breite Palette moderner Annehmlichkeiten, darunter Konferenz- und Wellnesseinrichtungen.

InterContinental Resort Crete, Akti Koundourou 17 Crete 72100 Griechenland

Hotel Indigo Jabal Al-Akhdar

Das Hotel Indigo Jabal Al Akhdar liegt in Nizwa, in der Nähe der schönsten Berge des Landes, dem Jabal Akhdar. Es verbindet authentische lokale Kultur mit modernem Design. Gelegen auf einer Höhe von 2.000 Metern bietet das Hotel einen 360-Grad-Blick auf die Berge. Neben zahlreichen Freizeit- und Kulturangeboten bietet das Indigo Jabal Al Akhdar drei gastronomische Einrichtungen mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken, darunter auch lokale Spezialitäten. Zusätzlich verfügt das Hotel über ein 2.200 Quadratmeter großes Spa sowie zwei Tagungsräume.

Indigo Jabal Al-Akhdar, Jabal Akhdar, Nizwa, 621 Oman