Wellness in Palma

Passend zum Beginn des neuen Jahres positioniert sich Palma als ideales Reiseziel für alle, die einen Ort der Ruhe und des Wohlbefindens suchen. Die Boutique-Hotels, die luxuriösen Spas und die Yoga- und Meditationszentren machen die Stadt zu einem perfekten Ort, um abzuschalten und sich im Jahr 2025 wieder mit sich selbst zu verbinden.

Luxuriöse Spa-Hotels für ein unvergleichliches Wellness-Erlebnis

Ein Fünf-Sterne-Boutique-Hotel, das Geschichte und Exklusivität vereint, ist das Hotel Palacio Ca Sa Galesa. Das Hotel befindet sich im Herzen der Altstadt von Palma, in der Calle Miramar, in der Nähe der Kathedrale von Palma und der Museen. Das Hotel verfügt über 12 exklusive Zimmer und sein Spa bietet ein einzigartiges Erlebnis mit individuellen Behandlungen, Sauna und beheiztem Pool in einer ruhigen Atmosphäre, die an einen Palast aus dem 16. Jahrhundert erinnert. Die Lage des Hotels ermöglicht es Besuchern, die Ruhe zu genießen, ohne weit vom pulsierenden kulturellen Leben der Stadt entfernt zu sein.

Das Castillo Hotel Son Vida liegt auf einem Hügel mit spektakulärem Blick auf die Bucht von Palma. Das Castillo Hotel Son Vida, nur zehn Minuten vom Zentrum Palmas entfernt, ist der ideale Rückzugsort, ein äußerst ruhiger Ort zum Verweilen inmitten der Natur, mit einer Atmosphäre von Luxus und Exklusivität. Das erstklassige Spa verfügt über moderne Einrichtungen wie einen Hydrotherapiebereich, Massagekabinen und exklusive Behandlungen wie die Demarés Signature Treatments, die von den natürlichen Elementen Mallorcas inspiriert sind.

Das Sheraton Arabella Golf Hotel ist das perfekte Hotel für Golf- und Wellnessliebhaber, das Sport und Entspannung miteinander verbindet. Das Spa befindet sich in der Nähe von drei der renommiertesten Golfplätze Palmas und bietet verjüngende Therapien, einen Innen- und Außenpool sowie Entspannungsbereiche, die ideal sind, um nach einem aktiven Tag zu entspannen. Im Shine Spa können Reisende die exklusive SPA ORO-Behandlung erleben, eine raffinierte 50-minütige Körperbehandlung, die eine Meeresgold-Packung mit einer Goldnektar-Emulsion zur Revitalisierung der Haut kombiniert.

Das Llorenç Parc de la Mar ist ein elegantes Hotel an der Strandpromenade von Palma im Viertel La Calatrava. Dieses traditionelle Viertel ist von Plätzen voller Geschichte und Boutiquen umgeben, was die Lage dieses Hotels in Palma einzigartig macht. Außerdem bietet das Hotel einen spektakulären Blick auf das Mittelmeer. Mit seinem exklusiven Spa Ç Wellness Studio, das mit einem 14 Meter langen beheizten Innenpool, einem Whirlpool, einer Sauna, einem türkischen Hammam, einem kalten Brunnen mit Wasserfall und aromatischen Duschen ausgestattet ist, definiert dieses Hotel das Konzept von Wellness neu. Darüber hinaus werden vor Ort lokal inspirierte Behandlungen angeboten, die Luxus und mallorquinische Tradition miteinander verbinden.

Das im Calatrava-Viertel gelegene Hotel Es Princep, das zu The Leading Hotels of the World gehört, ist ein Fünf-Sterne-Hotel, das sich durch seine moderne Interpretation von Luxus auszeichnet. Die erfahrenen Schönheitstherapeuten im Coco Spa Oasis bieten eine schillernde Auswahl an Schönheitsbehandlungen, therapeutischen Massagen oder hydrothermalen Zirkeln. Die Besucher des Hotels können auch die Spa-Einrichtungen genießen, zu denen eine Sauna, ein Whirlpool und ein wunderschöner 18-Meter-Pool gehören.

Städtische Yoga- und Meditationszentren: Innere Harmonie in Palma

Palma bietet auch eine Vielzahl von Zentren für Yoga und Meditation, ideal für alle, die im neuen Jahr Ausgeglichenheit und Gelassenheit suchen.

Sadhana Works, ein urbaner Rückzugsort in der Altstadt, kombiniert Yoga-Kurse, Workshops zum bewussten Atmen und geführte Meditationsprogramme. Der ganzheitliche Ansatz ist ideal für alle, die einen gesunden Lebensstil anstreben.

Das Studio Maha Yoga Mallorca befindet sich im emblematischen Viertel La Llonja mit seinen charmanten engen Gassen und seiner eleganten Atmosphäre. Es liegt strategisch günstig zwischen dem Paseo Marítimo und der majestätischen Kathedrale, nur einen Block vom Born entfernt. Diese urbane Oase zeichnet sich durch ihre einladende Atmosphäre und Yogakurse in verschiedenen Stilen aus, von Hatha bis Vinyasa. Es werden auch urbane Retreats und restaurative Yogasitzungen organisiert.

Yoga del Mar ist ein urbaner Rückzugsort direkt am Meer. Besucher können Yoga in dem charmanten Studio im Boutique-Stil oder auf der Open-Air-Plattform mit Blick auf das Meer praktizieren. Das Studio liegt nur fünf Autominuten vom Zentrum Palmas entfernt. Wer das Studio zu Fuß erreichen möchte, kann in den Hotels Melia Palma Bay und Es Princep übernachten, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Das Yogastudio bietet ein einzigartiges Erlebnis in einer idyllischen Umgebung. Die Besucher können nicht nur den Blick aufs Meer genießen, sondern sind auch von charmanten Cafés, Restaurants und einer Promenade umgeben, auf der man spazieren gehen, joggen und den Sonnenaufgang oder -untergang genießen kann. Die Kurse im Freien und die speziellen Achtsamkeits- und Meditationsworkshops sind ideal, um sich mit der Natur zu verbinden und gleichzeitig Körper und Geist zu revitalisieren.