Weihnachtsgewinnspiel: Vacation, Workation oder am liebsten alles

Mitten in der Großstadt eine kleine grüne Oase zu schaffen, die Tagesgäste, Urlaubende und Businessreisende gleichermaßen glücklich macht – gar nicht so einfach. Eine solche Entdeckung ist jedoch das KOOS Hotel & Apartments in der Sonnenstraße, nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt. Hier wohnen nachhaltige Städtereisende, die Komfort, Stil und umweltbewusste Gastlichkeit schätzen. Die Zimmer und Apartments sind modern, hell und mit natürlichen Materialien gestaltet – ein harmonischer Mix aus urbanem Design und entspannter Wohnlichkeit, der sofort ein Gefühl von Ankommen vermittelt.

Im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt bietet das Hotel einen ruhigen Rückzugsort mit einem begrünten Innenhof – im Sommer zwischen summenden Bienen, im Winter als stiller Platz zum Durchatmen. Wer zwischendurch arbeiten möchte, findet in der Lobby eine inspirierende Atmosphäre mit viel Licht, natürlichen Farben und wohnlichem Ambiente.

Auch wer gerade keinen Urlaub machen kann, ist im KOOS bestens aufgehoben. Die Workation-Flatrate macht das Arbeiten zum Vergnügen: unbegrenzter Kaffeegenuss, Wasser, eine Bowl zum Mittag und kostenfreies WLAN – für 34,99 Euro pro Person, auch ohne Übernachtung.

Für Entdecker ist das KOOS der ideale Ausgangspunkt: Sendlinger Tor, Viktualienmarkt, Marienplatz und Englischer Garten sind fußläufig erreichbar. Zum Lunch lädt die KOOS Bowls & Bar von 11.30 bis 15 Uhr mit tagesfrischen Bowls, Suppen und Salaten aus regionalen und tierfreundlichen Zutaten ein.

Das KOOS Hotel setzt in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit – von energieeffizienten Geräten und papierfreien Zimmern bis hin zu regionalen Produkten und einem Zero-Waste-Frühstück. So verbindet das Haus urbanes Flair mit einem klaren Bekenntnis zur Umwelt und zeigt München von seiner grünen Seite.

Infos hier

Der Preis

Drei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Zero-Waste Frühstück und zwei Mal Bowl zu Mittag (gültig auf Anfrage und Verfügbarkeit bis Ende Dezember 2026)

Um zu gewinnen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff

„Mein Geld“-Weihnachtsgewinnspiel“ und Ihren Kontaktdaten an

info@mein-geld-medien.de. Einsendeschluss ist der 5. Januar 2026.

Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen.