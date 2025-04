Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique eröffnet

Hilton (NYSE: HLT) hat das Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique enetröff, das das Luxusportfolio des Unternehmens in der Karibik und Lateinamerika erweitert. Das 188-Zimmer-Resort liegt an der ruhigen Küste von Playa Penca in Punta Cacique und bietet einen eleganten Zufluchtsort mit atemberaubendem Blick auf die nördliche Pazifikküste Costa Ricas.

Den Gästen stehen sechs regional inspirierte Restaurants, erstklassige Einrichtungen wie ein mehrstufiger Pool, spezielle Kinder- und Jugendclubs, ein über 1,500 Quadratmeter großes, hochmodernes Spa- und Fitnesscenter sowie über 900 Quadratmeter vielseitige Konferenzräume zur Verfügung. Das exquisite Resort verbindet eleganten Service mit ausgewählten lokalen Programmen und lädt Reisende ein, in die Essenz Costa Ricas einzutauchen und den Charme des „Pura Vida“-Lebensstils zu genießen.

„Wir freuen uns sehr, die Eröffnung des Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique zu feiern, das unsere Präsenz in der Region erheblich ausweitet. Dieses Hotel markiert das Debüt der Marke in Costa Rica und bietet den Gästen ein unvergleichliches Maß an Luxus und die für Waldorf Astoria typische Gastfreundschaft“, so Danny Hughes, President, Americas, Hilton. „Wir freuen uns darauf, Reisende aus der ganzen Welt willkommen zu heißen, die das reiche Erbe, die lebendige Kultur und die natürliche Schönheit Costa Ricas entdecken wollen“.

Zeitloses Design, verwurzelt in der Natur

Das Resort liegt nur 25 Minuten vom internationalen Flughafen Daniel Oduber Quirós entfernt und ist die erste Anlage, die in der luxuriösen Gemeinde Punta Cacique eröffnet wurde. Es bietet leichten Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und den nahe gelegenen Strand-Orten und bewahrt gleichzeitig Exklusivität und Ruhe. Die Architektur des auf einer Klippe errichteten Resorts wurde sorgfältig in die natürliche Umgebung integriert und bietet einen unvergleichlichen Panoramablick auf die Culebra-Bucht im Norden, die Coco-Bucht im Süden und einen atemberaubenden Blick auf den Pazifik bei Sonnenuntergang.

Die Landschaftsgestaltung umfasst eine einheimische Flora, die Wasser spart und die Strukturen allmählich umhüllt, wodurch eine tiefe Verbindung mit der Umgebung gefördert wird. Sordo Madaleno Arquitectos aus Mexiko-Stadt hat die Innen- und Außenbereiche so gestaltet, dass sie nahtlos ineinander übergehen und sich bewusst in die natürlichen Konturen des Geländes einfügen. Das Resort ist stolz darauf, für Playa Penca den renommierten costa-ricanischen Preis „Bandera Azul Ecológica“ erhalten zu haben, der die Bemühungen von Organisationen zur Verbesserung der Umweltbedingungen würdigt und das Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz unterstreicht.

Schon bei der Ankunft tauchen die Gäste in die natürliche Schönheit der Region ein. Das Design nimmt Besucher auf eine einzigartige Reise mit, die an der Rezeption des Gebäudes und der Terrace Bar beginnt. Von jedem Winkel aus bietet sich ein Panoramablick auf Playa Penca, der sofort ein Gefühl der Ruhe vermittelt. Wege führen die Gäste organisch zu ihren Zimmern und in den lebhaften öffentlichen Bereich, der als Poblado bekannt ist und exquisite Restaurants und die charakteristische Waldorf Astoria Uhr beherbergt. Die Reise geht weiter durch eine kaskadenartige Abfolge von Pools und Wasserfällen und gipfelt in einem erhöhten Weg, der zur Beach Lounge und dem atemberaubenden Sunset Rooftop führt.

Die 148 geräumigen Zimmer und 40 großzügigen Suiten bieten einen atemberaubenden Blick auf die spektakuläre Landschaft von Punta Caciques, wo üppige Wälder und unberührte Strände eine unvergessliche Kulisse bilden. Das Design ist modern und edel, die Erdtöne fügen sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein. Großzügige Terrassen und Balkone geben den Blick nach draußen frei und vermitteln ein Gefühl von Ruhe und Naturverbundenheit. Für den gehobenen Anspruch können sich die Gäste in einer der 40 Suiten verwöhnen lassen, die alle mit großzügigen Wohnbereichen und privaten Terrassen oder Dachterrassen ausgestattet sind, 22 davon mit privatem Pool. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgewählt, um unvergleichliche Privatsphäre und Komfort zu gewährleisten und einen unvergesslichen Aufenthalt im Paradies zu garantieren.

„Die Eröffnung des Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique markiert die Premiere der Marke in einer weiteren Weltklasse-Destination“, so Dino Michael, Senior Vice President und Global Head, Hilton Luxury Brands. „Von der Architektur und dem Design bis hin zum kuratierten Gästeerlebnis und der Gastronomie verkörpert dieses Haus die nächste Ära der Marke Waldorf Astoria und unser geplantes Wachstum in diesem Jahr und darüber hinaus.“

Erstklassischer Komfort und Barfuß-Luxus

Unter dem Motto „Barfuß-Luxus“ können Reisende nicht nur in den Gästezimmern, sondern auch am mehrstöckigen Pool des Resorts in ein tropisches Paradies eintauchen. Das kristallklare Wasser fällt kaskadenförmig von der obersten zur untersten Ebene ab, die Stufen sind mit Liegestühlen bestückt, die sich leicht unter der Wasseroberfläche befinden. Für die ultimative Entspannung stehen auf dem Holzdeck rund um den Pool mit Segeltuch gepolsterte Sonnenliegen bereit, die den Blick auf die grünen Baumkronen in der Ferne freigeben.

Nur wenige Schritte entfernt liegt ein idyllischer, einsamer Strandabschnitt an der kilometerlangen Küste von Guanacaste. Die Gäste können sich am Strand auf komfortablen Liegen, in Cabanas und unter Sonnenschirmen entspannen und dabei die einheimischen Pflanzen und Felsen bewundern, die Playa Penca flankieren. Das gemäßigte Klima lädt das ganze Jahr über zum Schwimmen, Stand-up-Paddling und Bootfahren ein.

Genussvolle Exzellenz

Das Resort bietet sechs einzigartige kulinarische Erlebnisse, die alle von den Aromen und Traditionen Guanacasts geprägt sind. Chefkoch Nicolas Piatti und Food and Beverage Director Ana Martinez legen großen Wert auf lokale Zutaten von Kleinbauern und Plantagen aus der Umgebung, so dass jedes Gericht die Geschichte des Landes, der Menschen und des reichen kulturellen Erbes der Region widerspiegelt.

Im La Finca, dem Signature-Restaurant des Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, verschmelzen Tradition und Moderne zu einem harmonischen Ganzen – mit Meeresfrüchten, die aus den besten Fängen der Region stammen, und trocken gereiftem Rindfleisch, das mit traditionellen Erntetechniken aus Chorotega und Maiszutaten aus der Region zubereitet wird.

Tico-Tica fängt den Geist des „Pura Vida“-Lebensstils ein und bietet ein entspanntes, aber dennoch raffiniertes Ambiente, in dem die Besucher eine köstliche Mahlzeit genießen können, während sie die atemberaubende Aussicht auf Playa Penca bewundern. Das Restaurant ist ganztägig geöffnet und verfügt über eine offene Küche, in der das Küchenteam die Kraft des offenen Feuers nutzt, um ein Menü zu kreieren, das auf natürliche Weise vom Tag in den Abend übergeht und die Zutaten, Gewürze und Aromen Costa Ricas einbezieht.

Die charakteristische Peacock Alley Bar der Marke bringt die legendäre Eleganz des Waldorf Astoria nach Costa Rica und serviert kleine Gerichte, die die Aromen der Vorfahren zelebrieren, sowie professionell zubereitete Cocktails mit lokalen Zutaten, vom rohen Zuckerrohr bis zum costa-ricanischen Rum.

Die Buena Nota Bakery & Coffee Shop bietet frische, tropische Köstlichkeiten, darunter handgemachten Kaffee aus den besten Regionen Costa Ricas. Der Copo y Cono Ice Cream Shop serviert leckeres Eis mit lokalen Aromen, während die Vida Pool & Grill ein kulinarisches Küstenerlebnis mit lateinamerikanisch inspirierten Gerichten wie Spanferkel, Ceviche und Tostones bietet.

Alte Rituale treffen auf moderne Wellness

Das Spa im Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique verbindet die ungezähmte Natur des Reiseziels mit modernen Techniken und alten Praktiken. Die auf Ritualen basierenden Behandlungen wurden sorgfältig entwickelt, um den Rhythmus der Natur wiederherzustellen und sich mit ihr zu verbinden.

Basierend auf den Heiltraditionen des Chorotega-Volkes, das in der Region beheimatet ist, verwendet das Spa vulkanischen Ton und Mineralien, um negative Energien zu absorbieren und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Dieses Engagement für die Nutzung der reichhaltigen Ressourcen der Region spiegelt sich in den wohldurchdachten, auf der Erde basierenden Behandlungen wider, die sich die Kraft von lokalen und einheimischen Zutaten wie Vulkanerde, Kakao und einheimischen Pflanzen zunutze machen.

Das ganzheitliche Heiligtum erstreckt sich über 1.500 Quadratmeter und verfügt über 11 ruhige Behandlungsräume, elegant eingerichtete Lounges für die Vor- und Nachbehandlung, Saunen, Dampfbäder und einen Whirlpool. Das Angebot des Spas konzentriert sich auf Wellness, Rituale, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und achtsame Verbundenheit und verkörpert die Essenz des „Pura Vida“-Lebensstils und den fröhlichen Geist Costa Ricas. Die Gäste können eine einzigartige Auswahl an Therapien und Ritualen erleben, die die Weisheit der Vorfahren mit innovativen Praktiken verbinden, wie z.B. ein Chorotegan Cacao Healing, ein zeremonielles Ritual mit Kakao, eine Vulkanschlamm und Craniosacral-Massage, oder die Mariola Body Experience, ein verjüngendes Ritual mit Melipona-Honig aus Costa Rica, spiritueller Kräuterreinigung, einem verwöhnenden Körperpeeling, einer Packung und einer beruhigenden Ganzkörpermassage.

Das Wellness-Angebot des Resorts geht über das Spa hinaus und umfasst ein voll ausgestattetes Fitnesscenter mit einem abwechslungsreichen Programm für alle Altersgruppen, einschließlich eines Fitness-Pools mit Plüschliegen. Die Gäste können aus einer Reihe von Wellness-Aktivitäten wählen, darunter ein Open-Air-Yoga-Studio, geführte Meditation und dynamische Bewegungskurse, die alle auf ihre individuelle Wellnessreise abgestimmt sind.

Inspirierende und authentische Erlebnisse

Das Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique bietet Gästen jeden Alters eine Reihe einzigartiger Erlebnisse, die den abenteuerlichen Charakter Costa Ricas unterstreichen. Die Gäste können sich auf eine private Tour in die Region Brunca begeben, wo sie blühende Kaffeeplantagen erkunden, etwas über die komplizierte Kunst der Kaffeeproduktion erfahren und eine exklusive Verkostung unter der Leitung des costa-ricanischen Barista-Champions Azofeifa genießen können. Praktische Aktivitäten wie Schokoladenskulpturen, Farmbesichtigungen und vieles mehr wurden entwickelt, um die Besucher mit dem Herzen und der Seele des Reiseziels zu verbinden.

Die weitere Region Guanacaste bietet ihren Besuchern eine Vielzahl landschaftlicher Wunder, darunter majestätische Vulkane, beruhigende heiße Quellen und faszinierende Wasserfälle. Das ganze Jahr über können die Gäste Wasseraktivitäten wie Bootfahren, Paddleboarding, Surfen, Schnorcheln und geführte Ausflüge in die Tierwelt genießen. In den nahe gelegenen Orten Coco und Playa Hermosa gibt es Strände, Geschäfte und Restaurants zu entdecken. Für Familien bieten der Kids Club und der Teens Club des Resorts ein erholsames und spannendes Erlebnis für alle Altersgruppen.

Waldorf Astoria Residences Costa Rica, Punta Caciqu

Waldorf Astoria Residences Costa Rica, Punta Cacique, bietet die seltene Gelegenheit, eine private Residenz an einer der spektakulärsten Klippen Mittelamerikas zu besitzen. Als erstes Wohnangebot der Marke in Costa Rica liegt diese limitierte Kollektion voll möblierter Vier- und Fünf-Schlafzimmer-Eigentumswohnungen mit Blick auf den Pazifik und wurde von einem Weltklasse-Team, darunter Garnier Arquitectos, RoblesArq und EDSA, in Harmonie mit dem Land entworfen.

Jedes Haus verbindet moderne architektonische Eleganz mit der natürlichen Schönheit Costa Ricas und wird schlüsselfertig mit individuell gestalteter Inneneinrichtung, persönlichem Concierge-Service und privilegiertem Zugang zu allen Annehmlichkeiten des Resorts geliefert – einschließlich Hilton Honors Diamond Status für die Dauer des Besitzes. Das diesen Monat eröffnete Waldorf Astoria Residences Costa Rica, Punta Cacique ist Teil eines exklusiven globalen Portfolios von mehr als 20 bereits eröffneten oder im Bau befindlichen Residenzen der Marke Waldorf Astoria Hotels & Resorts.

Das Resort und die Residenzen befinden sich in Punta Cacique, einer neuen Luxus-Gemeinschaft von Revolution Places, die als Basislager für die Entdeckung der wahren Natur und Kultur Costa Ricas dienen wird.

Das Resort wird von Hilton verwaltet und befindet sich im Besitz von Revolution, Cacique Investors LLC und Garnier & Garnier, dem costaricanischen Projektentwickler. GFG Securities LLC hat die Eigen- und Fremdfinanzierung des Projekts übernommen.