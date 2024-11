W Prague: Revival einer Ikone

W Hotels, Teil des Portfolios von Marriott Bonvoy, hat das W Prague eröffnet. Das erste W Hotel in der Tschechischen Republik schlägt ein neues Kapitel des ehemaligen Grand Hotel Evropa, einem bedeutenden Jugendstilgebäude, auf. Mit dem charakteristischen, unkonventionellen Luxusanspruch der Marke reiht sich das W Prague in die Riege der neu eröffneten und gefeierten europäischen W-Hotels ein, zu denen auch das W Rome und das W Budapest zählen, und setzt in der Region neue Maßstäbe im Bereich Luxus-Lifestyle-Hotellerie.

Das W Prague vereint das traditionsreiche Erbe der Stadt mit modernen Elementen durch eine Kombination aus unverwechselbarem Design, herausragendem Service und vielfältigen kulinarischen Angeboten sowie Erlebnissen, die das Hotel zum neuen gesellschaftlichen Treffpunkt machen.

Das am Wenzelsplatz gelegene W Prague haucht dem berühmten ehemaligen Hotel Evropa – Zeuge vieler historischer Momente und Vorreiter der um 1900 stattgefundenen Innovationen – neues Leben ein. Mit seinem zukunftsweisenden Design und progressivem Spirit wird das Hotel ab sofort eine moderne und anspruchsvolle Destination für die neue Generation von Luxusreisenden. Die 161 stilvoll eingerichteten Zimmer und Suiten, darunter die WOW Bohemia Duplex, die markentypische W Lounge und die Above Rooftop Bar mit Weitblick über die Stadt, zeugen von der Geschichte und Kultur Prags.

„Die Eröffnung des W Prague verspricht Reisenden ein unerwartetes und faszinierendes Hotelerlebnis im Herzen einer der kulturreichsten und lebendigsten Städte Europas,“ so Helen Leighton, Vice President, Luxury Brands & Communications, EMEA. „Wir freuen uns darauf, wenn unsere Gäste in diese kreative Stadt eintauchen und ihren Charme dank des außergewöhnlichen Hoteldesigns, der innovativen gastronomischen Konzepte und dem außergewöhnlichen Gästeservice erleben können.“

Authentisches, eindrucksvolles Design

Das international renommierte Architekturbüro Benoy und das preisgekrönte Londoner Studio des internationalen Designbüros AvroKO haben in Zusammenarbeit mit den lokalen Designern Chapman Taylor eines der Wahrzeichen der Stadt neugestaltet und sich dabei von der kulturellen Fülle Prags und den Jugendstilwurzeln des Baus inspirieren lassen. Die Farbauswahl greift die ursprünglichen Farbtöne des denkmalgeschützten Gebäudes auf, darunter Naturfarben wie Gelb, Beige, Terrakotta, Dunkelgrau und ein spezielles Grün für die Stuckverzierungen. Im Zuge der aufwändigen Restaurierung wurde dem Gebäude ein neunstöckiger, moderner, ellipsenförmiger Flügel nach einem Entwurf des Architekturbüros DAM hinzugefügt.

Als weitere Inspiration diente die Idee eines „Elixiers“ – eine Mischung aus Tradition und Innovation, Natur und Industrie sowie Realität und Fantasie. Da Prag den Beinamen „Goldene Stadt“ trägt, zieht sich das Thema des goldenen Elixiers durch das gesamte Design, von der reizvollen Fassade über die einladenden öffentlichen Bereiche bis hin zum W-Hotels-Totem als Wegweiser zwischen dem historischen und dem modernen Gebäudeteil. Der „Fantastical Garden“, inspiriert von den fantasievollen Werken des tschechischen Künstlers Alphonse Mucha, trägt zum eindrucksvollen Erlebnis bei. Das Design enthält skurrile und eskapistische Elemente, die sich sowohl durch das historische Gebäude als auch durch den neuen Flügel ziehen und die Gäste auf eine Entdeckungsreise voller Staunen mitnehmen. Den Gang, der das historische Gebäude mit dem neuen Flügel verbindet, schmückt eine spezielle, an einen Zaubergarten erinnernde „Fantastical Garden“-Stickerei des Londoner Studios Adam Ellis. Gäste laufen in dem optisch eindrucksvollen Gang an unterschiedlichsten Motiven aus Flora und Fauna wie hohen Gräsern, rankenden Pflanzen, Kolibris, Bienen und Schmetterlingen vorbei. Ein Kronleuchter von Preciosa Lighting ziert die Decke.

Die 161 individuell gestalteten Zimmer, darunter 23 Suiten, verkörpern die Vision von Tradition und Moderne. Auffällige Farben und glänzende Texturen schaffen ein raffiniertes Ambiente. Die E-WOW Suite, die moderne, markeneigene Interpretation einer Präsidentensuite, spiegelt auf der. achten Etage die Architektur des neuen Gebäudes wider und greift zugleich das Jugendstil-Design auf, wodurch Räume für Erholung und Entertainment, aber auch zum Arbeiten entstehen. Die WOW Bohemia Duplex Suite im denkmalgeschützten Gebäude zieren restaurierte Balken und dekorative Rundbogenfenster in satten Grenache-Tönen. Ein überdimensionaler Vorhang verleiht der Suite einen theatralischen Charakter, indem er die doppelte Deckenhöhe betont und zugleich das Obergeschoss in einen Rückzugsort verwandelt. Durch die Oberlichter fällt natürliches Licht in den restaurierten loftartigen Raum und die verputzten Wände erinnern an das illustre Erbe des Gebäudes.

Transformative Hotelkunst und Installationen

Die beeindruckenden Kunst- und Glasinstallationen im W Prague, kuratiert von Adam Ellis Studio und lokalen Künstlern, bereichern das Aufenthaltserlebnis und bieten die Gelegenheit zum inspirierenden Austausch. Zu den Highlights zählen die psychedelische Wandkunst in der Bar Bisou und eine fantasievolle Wandmalerei von Michael Škapa, das Herzstück des W Lounge Garden. Darüber hinaus eröffnet KLIMCHI seinen ersten Boutique Store im W Prague mit edlen böhmischen Glaswaren, darunter eine speziell für die W Lounge und das Minus One erstellte Kollektion. Das restaurierte Atrium mit seinen Stuckelementen aus dem Jahr 1905 und den Illustrationen aus dem Jahr 1925 erstrahlt nun dank einer atemberaubenden Kristall-Installation von Preciosa Lighting und Pavla Doležalová. Die handgefertigten Kristalle, die das böhmische Erbe symbolisieren, erwachen durch eine Art „Tropf“-Effekt zum Leben und verleihen dem Raum eine besondere Faszination.

Eine fantasievolle kulinarische Reise

Das W Prague bereichert die gastronomische Szene mit außergewöhnlichen Aromen, die Tradition und Experimentierfreude miteinander verbinden und Gäste auf eine einzigartige Genussreise für jede Stimmung mitnehmen, ob tagsüber, abends oder nachts. Jede der hoteleigenen Lokalitäten verspricht dabei ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis.

Das Hotel, das in den 1920er Jahren als das Zentrum der Prager Gesellschaft galt, wird gemeinsam mit dem in Monaco ansässigen Gastronomen Riccardo Giraudi das legendäre Grand Café wiederbeleben. Le Petit Beefbar at Grand Café ist kein typisches Steakhouse, sondern vielmehr ein gehobenes Bistro. Inspiriert von internationalen Gerichten und Rezepten setzt es auf Sharing-Konzepte mit qualitativ hochwertigem und regionalem Fleisch.

Die W Lounge im Erdgeschoss des neuen Flügels ist das soziale Herzstück des Hotels. Sie verwandelt sich übergangslos von einem ruhigen Rückzugsort am Morgen in einen lebhaften Treffpunkt am Abend. Der einladende, gemütliche Raum mit Interieur in zarten Blau-, Grün- und Terrakottatönen führt auf eine grüne Indoor-Terrasse – den W Lounge Garden – eine natürliche Oase und ein abgelegener Rückzugsort zum Entspannen fernab des städtischen Trubels. Hier können Gäste und Einheimische gleichermaßen Speisen und Cocktails genießen, während die Musikkuratorin Adriana Mižigárová für die passende abendliche Soundkulisse sorgt. Bisou wiederum ist ein Ort der Ruhe – ideal, um sich mit Freunden auf einen Kaffee, ein Glas lokalen Wein oder Champagner zu treffen.

Auf der Dachterrasse dürfen sich Gäste auf erfrischende Drinks und leckeres Essen zu ausgewählten Beats mit Blick auf die Prager Skyline freuen. Das saisonal geöffnete Above Rooftop will mit der perfekten Kombination aus Entspannung und Energie im Frühjahr und Sommer zum angesagtesten Treffpunkt der Stadt avancieren.

Im Souterrain lockt die Cocktailbar Minus One mit einer von dem preisgekrönten Mixologen Jan Šebek erstellten Auswahl innovativer Drinks und neu interpretierter Klassiker. Das Ambiente wechselt nahtlos über zu einem Performance- und Lounge-Bereich, den die goldfarbene Decke und Terrakotta-Töne in warmes Licht tauchen und damit eine einladende Atmosphäre für Veranstaltungen und gesellige Runden schaffen. In einem hinter bodenlangen Vorhängen verborgenen Speakeasy lässt sich in privater Atmosphäre ein Absacker genießen und ein weiterer Raum mit in tiefem Grün lackierten Regalen sowie einer sanft schimmernden goldenen Decke eignet sich ideal für private Tasting-Events. So präsentiert jede Ecke des Minus One eine eigene Design-Geschichte als eine Art Anthologie sensorischer Genüsse für anspruchsvolle Reisende.

Ein urbanes Refugium

Das etwas versteckt gelegene AWAY Spa ist eine Oase der Ruhe, weit weg vom lebhaften Treiben in der Stadt. Im Mittelpunkt: der atemberaubende WET-Pool. Im Thermalbereich können Gäste in der Sauna, im Dampfbad, im Whirlpool und auf einer All Seasons Water Journey, einem multisensorischen Erlebnis, bei dem die vier Jahreszeiten nachempfunden werden, entspannen. Zum AWAY Spa gehören weiterhin eine Beauty-Bar und fünf Behandlungsräume, darunter einer für Paare. Das Angebot umfasst luxuriöse Behandlungen wie die markentypische De-Stress-Massage, die Verspannungen löst, müde Muskeln lockert und dank beruhigender Düfte tiefe Entspannung verspricht. Das Fitnessstudio FIT verfügt über modernste Matrix-Geräte und Fitness-on-Demand-Optionen. Wer der örtlichen Laufgruppe beitritt, hat die Gelegenheit sich mit Einheimischen auszutauschen und die Stadt im „Laufschritt“ zu erkunden.