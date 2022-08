Villa d’Este Style setzt auf Grün

Am 17. September 2022 ist die Villa d’Este erneut Schauplatz für das Villa d’Este Style Electric Yachting und wird zum Treffpunkt für Bootsliebhaber und renommierte Experten für E-Mobilität auf dem Wasser. Star der Veranstaltung ist wie auch im vergangenen Jahr die E-Next Villa d’Este – die hoteleigene E-Yacht aus der Meisterhand von Cantiere Ernesto Riva, einer kleinen Luxuswerft, die nur wenige Bootsminuten entfernt liegt.

Elektromobilität ist nicht mehr nur ein Trend, sondern bedeutet Verantwortung übernehmen – und das nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser. Die Villa d’Este hat Elektromobilität bereits von Beginn an mit Ladestationen für Elektroautos gefördert und setzte mit der Enthüllung der E-Next Villa d’Este im letzten Jahr ein konsequentes Zeichen.

Die Luxusyacht mit elektrischem Antrieb ist in Zusammenarbeit mit der seit über 250 Jahren bestehenden, legendären Bootsmanufaktur Riva Cantiere Ernesto Riva entstanden. Riva gilt als Visionär in punkto Elektromobilität und treibt die Entwicklung von sportlichen E-Yachten der Spitzenklasse seit geraumer Zeit intensiv voran. Immer unterstützt auch vom Team der Villa d’Este, denn das Luxushotel setzte bereits vor Jahren Zeichen mit der ersten Ladestation für E-Yachten am Comer See.

Villa d’Este Style Electric Yachting 2022, auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Alessandro Volta Stiftung organisiert wird, hält ein spannendes Programm bereit: Gäste dürfen sich auf einen Einblick in die neuesten technologischen Produkte und Entwicklungen und auf eine interessante Expertenrunde, die über den aktuellen Markt, die wachsenden Bedürfnisse und den fortschreitenden ökologischen und technologischen Wandel diskutiert. Natürlich geht es auch auf das Wasser: Die neuesten E-Yachten und besondere Schmuckstücke stehen Gästen für eine exklusive Testfahrt zur Verfügung.

Über Villa d‘Este

Die zu den The Leading Hotels of the World gehörende Villa d‘Este beherbergt 152 Zimmer und Luxussuiten sowie vier edle Privatvillen und liegt direkt am Ufer des Comer Sees, der mit seiner beeindruckenden Landschaft als schönster See Italiens gilt und für viel Glamour steht.

Das legendäre Anwesen beeindruckt nicht nur mit seiner außergewöhnlichen Atmosphäre und der unter Denkmalschutz stehenden Architektur, sondern auch mit seiner weitläufigen Parkanlage, dem berühmten Nymphäum mit seinen zahlreichen Brunnen und Wasserspielen sowie dem auf dem See schwebenden Pool.

Das Luxushotel liegt rund 40 Autominuten vom Flughafen Mailand-Malpensa entfernt. In diesem Jahr feiert die Ikone am Comer See ihre 150. Saison: Gäste dürfen sich zu diesem besonderen Jubiläum auf exklusive Events, kulinarische Highlights und Einblicke in die Historie freuen. Weitere Informationen unter www.villadeste.com.

uwelehmann/ surpress