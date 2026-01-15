Urlaub zwischen Wellen und Weihrauch im Oman

Dort, wo die Berge Dhofars auf das Arabische Meer treffen, liegt das Al Baleed Resort Salalah by Anantara. Unaufdringlich authentisch empfängt das Fünf-Sterne-Resort Gäste mit einem Gefühl von Ruhe, Weite und orientalischem Zauber. Statt Großstadthektik warten hier weiße Sandstrände, sich sanft im Wind wiegende Kokospalmen und der betörende Duft von Weihrauch.

Bereits bei der Ankunft fällt einem die Architektur des Fünf-Sterne-Resorts ins Auge, die an die alten Küstenfestungen der Region, umgeben von Palmen, Wasserläufen und üppigen Gärten, erinnert. Kulinarisch spannt das Resort den Bogen von Orient bis Okzident. Im Sakalan, dem „Land des Weihrauchs“, beginnt der Tag mit frisch gebackenem Brot, tropischen Früchten und arabischen Spezialitäten, bevor am Abend Themenbuffets aus aller Welt auf die Teller kommen. Im Mekong reisen Gäste entlang des legendären Flusses durch Südostasien – mit authentischen Gerichten aus Thailand, China und Vietnam, serviert auf der Terrasse mit Blick über die Lagune. Al Mina, das mediterrane Strandrestaurant, feiert Leichtigkeit und Lebensfreude mit leichten Mittagsgerichten und fangfrischem Fisch.

Das noch recht junge Herzstück des Resorts ist die eigene Al Baleed Farm. Auf rund 4000 Quadratmetern kultiviert der charismatische „Farm Guru“ Adil Hussain Obst, Gemüse, Kräuter und Honig – alles in nachhaltiger Bewirtschaftung. Wer möchte, kann hier sogar seinen eigenen Weihrauchbaum pflanzen und trägt so zum ökologischen Gleichgewicht der Region bei.

Und wo wohnt man hier? Am besten in einer der großzügigen Villen. Jede davon verfügt über einen eigenen Pool, eine schattige Terrasse sowie ein stilvolles Interieur, das modernes Design mit omanischen Akzenten verbindet. Ein persönlicher Villa Host kümmert sich während des Aufenthalts um alle Wünsche – vom In-Villa-Dining über Spa-Termine bis hin zu maßgeschneiderten Ausflügen.

Tipp: Für alle, die das Resort vor allem kulinarisch erleben möchten, gibt es das Half Board Special: luxuriöse Unterkunft mit täglichem Frühstück und Abendessen in den Restaurants Sakalan oder Al Mina.

UWE LEHMANN