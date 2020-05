Urlaub und Kunst an der Schlei

Möglich ist dies in einer Sommer-Akademie ganz im Norden Deutschlands. Nur wenige Kilometer von der Ostsee entfernt, liegt Sundsacker in unmittelbarer Nähe zur malerischen Stadt Kappeln. Hier findet in diesem Jahr trotz der Corona-Krise zum dritten Mal die Schlei-Akademie statt.

Lange Tradition

Die Idee dahinter hat eine lange Tradition. Denn freie, unabhängige Kunstschulen und Akademien als Produktions-Stätten für schöpferische Erkenntnisse wurden seit dem 19. Jahrhundert von Künstlerinnen und Künstlern gegründet – meist aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten, an staatlichen Akademien angenommen zu werden. Neben dem Wunsch, sich auf hohem Niveau zu bilden, war auch die Suche nach Gemeinschaft und Austausch mit Gleichgesinnten ausschlaggebend. In der Geschichte der freien Akademien finden sich Beispiele von Persönlichkeiten, die sich für den Abbau von Zugangsbarrieren eingesetzt haben:

Elise Mahler (1856-1924) gründete eine Malschule in Rothenburg ob der Tauber, die viele Frauen besuchten, weil diese nicht an den staatlichen Akademien studieren durften.

Oskar Kokoschka (1886-1980) rief 1953 die berühmt gewordene Sommer-Akademie in Salzburg ins Leben und entwickelte damit auch eine neue Form für freies Kunstschaffen.

Joseph Beuys (1921-1986) hatte 1973 die Idee einer „freien internationalen Hochschule für Kreativität, um Menschen dafür zu begeistern, ihre künstlerischen Möglichkeiten zu erforschen.

Gründung vor drei Jahren

Allen Akademien gemeinsam war die Erkenntnis, dass sich ein künstlerisches Werk nur entfalten kann, wenn Bildung und Schaffensfreiheit sichergestellt sind. Und genau diese Idee ist es auch, die vor drei Jahren zur Gründung der Schlei-Akademie geführt hat. Das Projekt mit bundesweitem Modellcharakter geht weiter als viele andere Initiativen und setzt die Forderung nach Bildung und Freiheit konsequent um – auch und besonders für Menschen mit Behinderung. Das Konzept ist ebenso bewegend wie erfolgreich. So öffnet die Schlei-Akademie in diesem Jahr bereits zum dritten Mal ihre Türen. In den Sommerferien lädt sie für vier Wochen zum kreativen Austausch ganz in den Norden der Republik, in die Nähe des malerischen Ostseestädtchens Kappeln, ein.

Die Akademie wurde von der Kunsthistorikerin Dr. Christina Kohla von der ersten Idee bis zur Umsetzung konzeptionell erarbeitet und wird heute mit viel Engagement von ihr geleitet. Das konsequent inklusive Konzept, Barrieren abzubauen und allen Menschen die gleichen Chancen auf Bildung und freien künstlerischen Ausdruck zu geben, ist bundesweit einmalig. Die Schlei-Akademie findet größtenteils in den Räumen der Albert-Schweizer-Schule in Sundsacker statt, einer Schule, die außerhalb der Ferien von Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen besucht wird. Im Sommer entsteht hier ein voll ausgestatteter Akademie-Betrieb. Aus Klassenräumen werden Ateliers und es sind barrierefreie Ausstellungs-, Gemeinschafts- und Rückzugsräume vorhanden. Behindertengerechte Waschräume und Toiletten sind ebenso selbstverständlich wie ein Aufzug. Zudem gibt es viel Platz, um sich uneingeschränkt bewegen und künstlerisch entfalten zu können. Wenn nötig, werden auch Fahrdienste und zusätzliche Mobilitätshilfen angeboten.

Inmitten des Naturparks Schlei

Die Akademie findet inmitten des Naturparks Schlei vom 6. Juli bis zum 31. Juli 2020 statt. Die Zahl der ursprünglich 300 Studienplätze wurde deutlich reduziert, um die Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Krise einhalten zu können. Der Veranstaltungsort Sundsacker liegt in unmittelbarer Nähe zur malerischen Schlei-Stadt Kappeln, nur wenige Kilometer von der Ostsee entfernt und gegenüber von Arnis. Hier finden mit großer Themenvielfalt 20 Akademie-Kurse für Bildende Kunst statt. Darunter sind Malerei, Zeichnung, Skulptur und Plastik, Keramik, Fotografie, Kalligrafie, Digital Art, Drucktechniken wie Monotypie, Holz- und Linolschnitt, aber auch experimentelle Kunst in Mischtechniken Wie bereits im vergangenen Jahr wurden prominente Lehrkräfte gewonnen: die preisgekrönte Fotografin Claudia Henzler aus Salzburg, die Norddeutschen Realisten Lars Möller und Ulf Petermann, die Malerinnen Katharina Duwe und Conny Himme oder die Bildhauer Volker Tiemann und Hauke Jessen.

Neu dabei ist Urban Sketching. Gezeichnet wird hier beispielsweise in Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands, in unmittelbarer Nähe zur Akademie. Schnelle Skizzen werden aufs Papier gebannt und der Blick für Details, Komposition und Farbgebung geschult. Kursleiter ist der preisgekrönte Kochbuch-Illustrator Sven Brauer aus Buxtehude

Aufgrund ihres inklusiven Konzeptes wird die Schlei-Akademie von der Aktion Mensch in Zusammenarbeit mit der Aktiv-Region Schlei-Ostsee mit Mitteln der Europäischen Union und dem Land Schleswig-Holstein gefördert.

Einen guten Überblick zu den Zielen der Schlei-Akademie und zu den einzelnen Kursen gibt es online unter www.schlei-akademie.de

