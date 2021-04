Urbaner Style in Arizona: Aiden @ Scottsdale North eröffnet

Gelegen in Scottsdale, Arizona, USA, befindet sich das Hotel direkt in der Nachbarstadt des internationalen Hauptsitzes der BWH Hotel Group in Phoenix. Wie alle Hotels der Marke Aiden by Best Western ist auch das neue Haus für moderne Reisende konzipiert, die eine gehobene, smart ausgestattete und individuelle Unterkunft suchen. Stil und Ausstattung der Hotels sind weltweit unterschiedlich und immer passend zur jeweiligen Region. Die Umgebung dient als wichtigste Inspirationsquelle für das Design jedes Hauses. Gemeinsam haben alle Hotels, dass sie den Gast wortwörtlich in den Mittelpunkt stellen: Denn zentraler Treffpunkt in jedem Aiden ist die Lobby, die mit einer großzügigen Lounge-Bar, gemütlichen Sesseln und Sofas sowie bequemen Plätzen zum Arbeiten ihre Gäste auf der ganzen Welt zum Get-Together einlädt.

„Moderne Reisende ticken anders als die Gäste, die wir in den letzten Jahrzehnten begrüßt haben. Bei der Suche nach einer Unterkunft spielt es für sie auch immer eine Rolle, ob das Hotel das gewisse Extra hat und am Puls der Zeit ist. Mit unserem hippen Design, das von der rauen Wüstenlandschaft Arizonas inspiriert ist, und unserer smarten Ausstattung im Aiden Scottsdale treffen wir da meiner Meinung nach ins Schwarze“, sagt Brad LeBlanc, Senior Vice President and Chief Development Officer BWH Hotel Group in Phoenix.

Rauer Wüstencharme trifft auf smarte Technik

Die Designer des Aiden @ Scottsdale North, die das Bestandshaus für den Markenanschluss umgestalteten, ließen sich für das Interieur vom lokalen Charme der Stadt und dem wilden Charakter von Arizonas Wüste inspirieren. Insgesamt 164 Zimmer, darunter Suiten mit direktem Pool-Zugang und privater Terrasse, beherbergt das Haus. Die Kunstwerke lokaler Kreativer zieren das gesamte Hotel und sollen den Gästen die Umgebung schmackhaft machen. Wer auf Erkundungstour gehen möchte, ist nur einen kurzen Weg in die Altstadt von Scottsdale entfernt und profitiert zudem von der guten Anbindung in die benachbarte Metropole Phoenix. Aber auch im Hotel selbst lässt sich die geballte Ladung Sonnenschein der Wüste Arizonas genießen: Gästen stehen hier ein großer Außenpool sowie ein Hot Tub zum Relaxen zur Verfügung. Abkühlung bietet außerdem die Indoor-Outdoor-Bar Duke’s, die mit ihren originellen Barhockern mit Sattel-Sitzen im Cowboy-Style an das Erbe des Grand Canyon States erinnern. Zu der smarten Ausstattung des Hotels gehören großzügige moderne Arbeitsstationen auf den Zimmern und in der Lobby, ein On-Site Starbucks mit einer 24-Stunden zugänglichen touchless Kaffeemaschine sowie ein digitaler Concierge.

Aiden auf Expansionskurs

Das hippe, smarte Lifestyle-Konzept der BWH Hotel Group kommt rund um den Globus gut an: Weltweit verzeichnet die Marke Aiden seit ihrem Launch Ende 2018 stetiges Wachstum. Allein in den USA befinden sich für die kommenden Monate bis Herbst 2022 noch zehn weitere Neueröffnungen unter der Marke Aiden by Best Western in der Pipeline, unter anderem an Standorten wie Los Angeles, Kalifornien, St. Georges, Utah und San Antonio, Texas. Gerade eröffnete außerdem das Aiden by Best Western @ Berkeley in der Universitätsstadt Berkeley, Kalifornien. In Deutschland feierte das erste Aiden by Best Western 2019 in Biberach Premiere und im Sommer dieses Jahres eröffnet mit dem Aiden @ Stadtgut Hotel Steyr das erste Haus der Marke in Österreich.

Infos: www.bestwestern.de

uwelehmann/ surpress