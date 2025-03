Turracher Höhe: Sonne, Eis und freie Pisten im Skifrühling

Noch bis Ende April lockt auf der Turracher Höhe auf der Alpensüdseite Skiurlaub mit besten Bedingungen auf den insgesamt 43 Pistenkilometern zwischen Kärnten und der Steiermark. Für das besondere Extra sorgen die Pistenbutler mit selbst gemachtem Bauernhofeis und Prosecco – kostenlos für alle, die wollen.

Zusätzlicher Anreiz für die Gäste: Mit etwas Glück können Skifahrer ein nagelneues Auto gewinnen. Der auf 1763 m Höhe in den Nockbergen gelegene Skiort verlost unter allen Gästen einen VW Polo 4Me als Hauptgewinn. Weitere Preise: eine Übernachtung für zwei Personen im 4-Sterne-Superior-Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe und ein Paar Head-Ski. Um teilzunehmen, registrieren sich Wintersportler einfach auf www.skiline.cc mit ihrer Skipassnummer. Das Gewinnspiel läuft noch bis 21. April, jeder Skitag zählt als ein einzelnes Los. Bis zu diesem Tag ist Vollbetrieb auf den Pisten der Turracher Höhe, danach geht’s im Teilbetrieb weiter.

Und nicht nur die Lifte laufen in dem super schneesicheren Skigebiet. Natürlich ist auch auf den urigen Hütten noch mächtig Betrierb. Nach flotten Schwüngen im Firn auf den leeren perfekt Pisten am Morgen, genießt man am Nachmittag auf der Terrasse bei schmackhafter Alpenkost und einem Glaserl die wärmende Frühlingssonne und die fantastische Aussicht.

Infos hier