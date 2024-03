Time for Rosé

Rosé ist nicht nur Sommerfeeling glasweise, sondern auch ein ernst zu nehmender Weinstil, der sich sehr facettenreich präsentiert: Von Stillwein bis Spumante, von super-nachhaltig bis alkoholfrei, von Appassimento bis Holz, von Merlot bis Pinotin, von Deutschland bis Spanien.

Frisch eingetroffen aus dem Valpolicella:

Rosa dei Masi (Masi, Rosato Trevenezie IGT, Merlot, 2023)

Fein getuschte, leicht erhabene Rosenblüten auf dem Etikett deuten einen blütenzarten Rosé an: intensive florale Aromen, ein frisches, angenehmes Gefühl am Gaumen, dazu Anklänge von roten Früchten mit feinen Himbeernoten sowie angenehmer Säure. Rosa dei Masi darf mit unter den Sonnenschirm am Meer, zum Handtuch an den Pool, zu Austern, Sushi und Meeresfrüchten auf den Tisch – oder einfach als Aperitif ins Glas. Cin Cin!

Ein klassisch venezianischer Spumante

Moxxé Rosé (Masi, Pinot Grigio Ramato Spumante Brut, 2023)

Der feine Spumante, typisch für die Weitradition in Venetien, trifft auf Masis „Appaxximento- Expertise“. So entsteht eine neue Spielart des Pinot Grigio. Die intensive Kupferfarbe – auf italienisch Ramato – bekommt der Spumante von den leicht rotschaligen Trauben und der verlängerten Mazeration, intensiviert noch von einem 20-tägigen Trocknungsprozess, dem Appassimento. Ins Glas kommt ein sommer-himmlisches Spiel aus Frische, Säure, roten Früchten mit einer wunderbar beständigen, zarten Perlage. Zum Moxxé Rosé gehören Sommerparties genauso wie Sommer-Salate, Caprese, Roastbeef oder auch Antipasti-Platten mit Salami und milden Weichkäsen.

Nachhaltigkeit von der Pinotin-Rebe bis zum Flaschenrecycling

2/4 Wein Rosé (Weingut Galler, Pfalz, Pinotin, 2023)

Als würde der Frühsommer anklopfen: Mandelblüte, Himbeere, Erdbeere, Melone und Granatapfel lassen Sommerlust aufkommen und beschreiben die Aromatik des neuen 2/4 Rosé in der Bierpfandfalsche. Der Bio-Rosé aus der nachhaltigen, resistenten Rebsorte Pinotin ist in der kleinen Pfandflasche natürlich der Sommerstar bei jedem Picknick – vielleicht sogar mit einem Minzblatt verfeinert? Das ist Nachhaltigkeit von der Wurzel bis zum Pfandautomaten – oder sogar noch mit natürlicher See-Kühlung.

Ein kraftvoller Spanier in Holz gereift

Juan Gil Rosado (Juan Gil, Jumilla, Syrah und Petit Verdot, 2022)

Dieser weiche Bio-Rosé entsteht aus Syrah und Petit Verdot von ausgewählten Weinbergen in Jumilla in Spanien. Die Cuvée darf dann noch 4 Monate im Eichenfass reifen, um ihre wunderbaren Aromen von Kirschen und Cranberry mit Nuss und einem Hauch Holz zu untermalen. Am Gaumen kommen Aprikose, Pfirsich und Orangenzeste hinzu. Ein komplexer Rosé, der beim Sommer-Barbecue genauso passt wie das ganze Jahr über zu Pasta, Paella, Fisch und Käse.

Genießen – disfrutar – ohne Alkohol

Disfrutand0,0 Rosé (Bodegas Juan Gil, Jumilla, Tempranillo und Syrah, 2023)

Gil Family Estates hat für die neue, entalkoholisierte Weinlinie Disfrutand0,0 ein eigenes Verfahren entwickelt und zusammen mit ihrem begnadeten Önologen Bartholomé Abellan tatsächlich eine alkoholfreie Wein-Genuss-Alternative geschaffen. Die intensive Aromatik des leuchtend rosafarbenen Rosé aus Tempranillo und Syrah erinnert an Johannisbeeren und säuerliche Erdbeeren. Am Gaumen ist er frisch, animierend und ein schöner Begleiter für die facettenreiche, leichte Sommerküche.

disfrutar – sin alcohol – con perlas

Disfrutand0,0 Rosé Sparkling (Bodegas Tridente, Castilla y Léon, Tempranillo und Syrah, 2023)

Picknick am Pool mit einer kalten Flasche Sparkling Disfrutdand0,0 macht mit 0% Alkohol 100% glücklich. In leuchtendem Pink erstrahlt dieser Sparkling Rosé aus Tempranillo und Syrah nicht nur am Beckenrand, sondern auch neben Seafood-Gerichten, Pasta und Nachspeisen. Feine, stete Bläschen zu den Aromen der roten Beeren machen ihn zudem sommerlich aromatisch und wunderbar erfrischend. Salud!

Infos zu den Weingütern:

Masi Agricola

Weingut Galler

Gil Family Estates