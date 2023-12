The Westin Grand Frankfurt – Weihnachtsgewinnspiel

Nach der umfangreichsten Renovierung seit seiner Eröffnung 1989 präsentiert sich das Haus moderner und zeitgemäßer denn je. Mit neuem Design und einzigartigem Konzept ist das Haus nicht nur Hotel, sondern eine Oase des Well-Being mitten in der Frankfurter Innenstadt.

Bei Frankfurt denken viele in erster Linie an die Skyline und beeindruckende Hochhäuser. Aber die Mainmetropole bietet viel mehr – etwa zahlreiche Parks und Grünanlagen mitten in der Stadt. Die grüne Vielfalt Frankfurts will Westin in dem Haus widerspiegeln – unter anderem durch die vertikalen grünen Wände in der Lobby.

Mit seinem Well-Being-Konzept setzt das The Westin Grand Frankfurt auf die sechs Säulen des Wohlbefindens. Feel Well, Eat Well, Sleep Well, Move Well, Work Well und Play Well – das sind die Leitsätze der Hotelmarke, die die wichtigsten Bedürfnisse von Hotelgästen auf höchstem Niveau vereinen. Dank des umfangreichen Umbaus wird dieses Konzept nun im gesamten Hotel gelebt und für den Gast spürbar.

Das neue Raumkonzept mit neuem Design zieht sich durch die komplett renovierten 372 Zimmer und Bäder. Fußböden in Naturfarben, Möbel aus hellem Holz, Wanddekoration und ein durchdachtes Beleuchtungskonzept sorgen in den Räumen für das ideale Ambiente während des Aufenthalts. Die neu gestalteten Bäder bieten neben innovativen Sanitäreinrichtungen mit der Westin Heavenly Shower eine große begehbare Regendusche. Eine Totalrenovierung erfuhren auch der Spa-Bereich und das Fitnesscenter. Wellness-Behandlungen, Sauna, Sanarium und ein Indoor-Pool komplettieren das Feel Well-Angebot.

Das Atrium erhält ein neues Restaurant-Konzept. Die Main Tapas Lounge bietet den Gästen schwerpunktmäßig typische lokale und regionale Frankfurter Spezialitäten wie den klassischen ‚Handkäs mit Musik‘ als Tapas, wie der Restaurantname es erahnen lässt

