The Leading Hotels of the World: Althoff St. James’s Hotel & Club neues Mitglied

„The Leading Hotels of the World ist eine renommierte Kollektion unvergleichlicher Hotels und Resorts, die in der Branche regelmäßig Maßstäbe setzt. Es macht uns sehr stolz, dass nach der Villa Belrose im vergangenen Frühjahr jetzt auch unser St. James’s Boutique Hotel in London in diesen elitären Kreis der weltweiten Top-Adressen aufgenommen wurde. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team rund um General Manager Stefano Squecco! Durch das kontinuierliche Engagement, den erstklassigen Service und eine wirklich außergewöhnliche Gastfreundschaft ist diese Errungenschaft mehr als verdient“, sagt Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels.

Viktorianisches Ambiente und extravaganter Style

Das Althoff St. James’s Hotel & Club ist ein Geheimtipp im schicken Stadtteil Mayfair, in nächster Nähe zum Buckingham Palace. Der St. James’s Club kann auf eine lange und faszinierende Geschichte zurückblicken, die bis ins Jahr 1857 zurückreicht. Eine Vielzahl von Berühmtheiten war hier zu Gast – von Winston Churchill und Henry James über Sir Elton John, Liza Minelli bis hin zu den britischen Royals.

Als luxuriöses Boutique Hotel ist das von der Berliner Designerin Anne Maria Jagdfeld neu gestylte Stadthaus aus viktorianischer Zeit auch heute eine begehrte Adresse, unter anderem für prominente Filmschaffende. 60 extravagante Zimmer und Suiten stehen zur Wahl und begeistern mit Designelementen, wie Murano-Glas-Leuchten oder handgeschöpften Seidentapeten.

Eine Klasse für sich sind die Suiten, die Penthouse Suite im St. James’s umfasst sogar ein gesamtes Stockwerk inklusive 50-Quadratmeter-Dachterrasse – eine absolute Rarität in London.

Die kulinarische Leitung des Althoff St. James‘s liegt in den Händen von Spitzenkoch William Drabble, der vierundzwanzig Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Im Gourmet-Restaurant Francatelli servieren er und sein Team zeitlose Rezepte, die teilweise aus der Feder des ehemaligen Chefkochs Charles Elmé Francatelli von Königin Victoria stammen. Dabei treffen feinste regionale Zutaten auf ein reiches kulinarisches Erbe und sorgen in Verbindung mit modernen Vibes für geschmackliche Höhenflüge im Herzen Mayfairs.

