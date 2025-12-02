THE FLORENTIN by Althoff Collection öffnet seine Türen

Die ehemalige Villa Kennedy sowie die ergänzenden Gebäudeflügel wurden behutsam weiterentwickelt und zu einem Urban Retreat geformt. Als neues Mitglied der Leading Hotels of the World (LHW) fügt sich THE FLORENTIN in einen Kreis international profilierter Luxushotels ein – mit einer Ausrichtung, die auf Atmosphäre, Design und Gastkultur setzt.

Im Rahmen eines feierlichen Ribbon-Cuttings wurde das Haus durch die Gesellschafter der Althoff Hotels, Thomas H. Althoff und Frank Marrenbach, Wolfgang Greiner als Senior Vice President Althoff Collection, General Manager Boris Messmer und alle Mitarbeitenden des Hauses eröffnet.

Thomas H. Althoff und Frank Marrenbach betonen die Bedeutung des Projekts für die Gruppe: „Mit THE FLORENTIN ist ein Ort geschaffen worden, der Eleganz, Ruhe und Gastfreundschaft in zeitgemäßer Form verbindet. Es ist ein Projekt, das in höchster Form die Wertschätzung für Architektur und Atmosphäre widerspiegelt und zugleich zeigt, wie sich die Althoff Collection weiterentwickelt. Wir sind dankbar ein solches Haus eröffnen zu können.“

Für General Manager Boris Messmer steht die inhaltliche Vision im Mittelpunkt: „Wir verstehen THE FLORENTIN als urbanes Refugium – einen Ort, an dem Klarheit, Wärme und ein feinsinniges Erlebniskonzept zusammenfinden. Unser Ziel ist es, Gästen einen Rückzugsort zu bieten, der sich zurücknimmt und dennoch nachhaltig wirkt.“

Das neue Urban Retreat: Räume, Charakter und kuratierte Erlebnisse

THE FLORENTIN umfasst 147 Zimmer und Suiten, untergebracht in einer denkmalgeschützten historischen Villa und den ergänzenden Gebäudeflügeln. Das Gestaltungskonzept entstand in Zusammenarbeit zweier internationaler Kreativstudios. Die historische Villa von 1901 wurde von atelier zürich (Zürich) sensibel in die Gegenwart geführt und auch das Destination Restaurant the dune trägt deren Handschrift. Die neun Signature Suiten in der Villa sowie sämtliche Gästezimmer und der Großteil der öffentlichen Bereiche außerhalb der Villa stammen von Unscripted Design (Singapore).

Begegnungsort des Hauses ist The Garden Courtyard – ein begrünter Innenhof, der Aufenthaltsbereiche, Lobby und Gastronomie miteinander verbindet. Kulinarisch setzt THE FLORENTIN klare Akzente. Mittelpunkt ist the dune, das Destination Restaurant unter der Leitung von Niclas Nußbaumer, das zeitgenössische Küche mit einer feinsinnigen Handschrift neu schreibt. Darüber hinaus stehen mit The Garden und The Florentin Bar zwei weitere gastronomische Bereiche bereit, die verschiedene Tageszeiten und Anlässe adressieren.

The Spa vereint moderne Wellbeing-Konzepte, wirkungsvolle Rituale und hochwertige Produkte – in Zusammenarbeit mit Dr. Barbara Sturm. Fünf Behandlungsräume, ein lichtdurchfluteter 14-Meter-Indoor-Pool, verschiedene Saunen und ein begrünter Spa-Garten schaffen Orte für Regeneration. Ergänzend stehen Ruhebereiche und ein Fitnessangebot zur Verfügung.

Verschiedene Veranstaltungsräume für Meetings, Business-Events und private Anlässe erweitern das Nutzungsspektrum des Hotels.

Durch seine Lage im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, nur einen kurzen Fußweg vom Museumsufer entfernt, ist THE FLORENTIN gleichermaßen Ausgangspunkt und Rückzugsort inmitten der Stadt.

Ein Angebot für die ersten Gäste

Zum Auftakt bietet THE FLORENTIN ein exklusives Eröffnungsangebot, das Gästen einen ersten Einblick in das neue Haus ermöglicht. Mit dem „Meet THE FLORENTIN“-Package schenkt das Hotel Zeit für besondere Momente: Bei jeder Buchung erhalten Gäste einen Hotelcredit im Wert von 100 Euro, der flexibel im Haus eingelöst werden kann. Das Angebot gilt für Aufenthalte zwischen dem 1. Dezember 2025 und dem 28. Februar 2026.