The Emerald House im Herzen Lissabons eröffnet

Das Hotel mit 67 Zimmern liegt inmitten historischer Paläste und charmanter Kirchen. Von den Zimmern aus hat man einen atemberaubenden Blick auf den Tejo und die Stadt Lissabon selbst, die sich über sieben Hügel erstreckt.

Das Hotel ist nach der Straße benannt, in der es sich befindet: der Rua das Janelas Verdes, was übersetzt „Straße der grünen Fenster“ bedeutet. The Emerlad House Lisbon, Curio Collection by Hilton, befindet sich in einem restaurierten, geschichtsträchtigen Gebäude in bester Lage, das vom Adel des 18. Jahrhunderts bewohnt wurde. Das kulturelle Erbe des Anwesens spiegelt sich in den Innenräumen wider, beispielsweise in der ehemaligen Bäckerei im Erdgeschoss, in der auch heute eine Vielzahl von köstlichen Brotsorten und Gebäck angeboten wird.

Mehrere Gegenstände, die den früheren Bewohnern des Gebäudes gehörten, wie eine antike Badewanne, Fliesen und ein Waschbecken, wurden aufbewahrt und als einzigartige Dekorationsstücke im Hotel verwendet. Kunst und Antiquitäten aus der Umgebung unterstreichen die moderne und elegante Einrichtung und schaffen ein unverwechselbares Ambiente, das sich perfekt für Reisende eignet, die das authentische Lissabon entdecken möchten.

Wenn die Gäste nicht gerade die facettenreiche Stadt erkunden, können sie im Hotelrestaurant A Mesa moderne portugiesische Getränke und Gerichte genießen oder sich in der Five O’Clock Bar bei einem Glas Vinho Verde entspannen. Ein modernes 24-Stunden-Fitnesscenter steht denjenigen zur Verfügung, die aktiv bleiben möchten.

Das The Emerald House Lisbon liegt neben dem Nationalmuseum für antike Kunst, wo die Gäste mehr über die Kulturgeschichte der Stadt erfahren können. Ein kurzer Spaziergang führt in die gehobenen Stadtviertel Chiado und Baixa, wo Reisende beeindruckende alte Paläste bestaunen, in kleinen Boutiquen stöbern und die lebhafte Restaurantszene erkunden können. Für diejenigen, die Lust auf einen Digestif haben, ist die ikonische Cais Do Sodre – wegen der ungewöhnlichen und bezaubernden Farbe ihres Pflasters als „Pink Street“ bekannt – ebenfalls nur einen kurzen Spaziergang vom Hotel entfernt.

Simon Vincent, Executive Vice President und President, EMEA, Hilton, sagt: „Hilton expandiert weiterhin in den wichtigsten Destinationen der Region, mit fast 30 Eröffnungen in Europa im letzten Jahr, darunter das Hilton Porto Gaia und neue Häuser der Curio Collection an führenden Standorten wie Paris, London, Cambridge und Sardinien. Wir freuen uns sehr, die Marke Curio Collection by Hilton zum ersten Mal nach Lissabon zu bringen – eine der geschichtsträchtigsten Städte Europas, die in den letzten Jahren zu einem immer beliebteren Freizeitziel geworden ist. Nach der Eröffnung des Boeira Garden Hotel Porto Gaia in Porto im vergangenen Jahr ist The Emerald House Lisbon das zweite Curio Collection Hotel in Portugal und unser sechstes Hotel in Portugal. Mit weiteren sechs Häusern, die wir in Planung haben, bleiben wir unserem Ziel treu, außergewöhnliche Unterkünfte in den besten Destinationen der Welt anzubieten.“

„Mit einem Portfolio von über 100 einzigartigen Hotels und Resorts auf der ganzen Welt geht es bei den Häusern der Curio Collection darum, authentische und kuratierte Erlebnisse zu bieten, die unverwechselbar sind und sich von den lokalen Gegebenheiten inspirieren lassen – das Emerald House Lisbon folgt genau diesem Konzept. Antiquitäten und Kunstwerke, die das Erbe der Region aus dem 18. Jahrhundert widerspiegeln, schaffen ein elegantes und authentisches Ambiente sowohl für Freizeit- als auch für Geschäftsreisende. Dies ist eine bedeutende Eröffnung, die den Charakter der Marke wahrhaftig widerspiegelt, und wir freuen uns darauf, Gäste in diesem einzigartigen Hotel in einem erstklassigen Reiseziel willkommen zu heißen“, ergänzt Jenna Hackett, Global Brand Head, Curio & Tapestry Collections by Hilton.

Infos: www.hilton.com/en/hotels/lisemqq-the-emerald-house-lisbon/https://www.hilton.com/en/hotels/lisemqq-the-emerald-house-lisbon/

uwelehmann/ surpress