The Base eröffnet ersten Standort in Berlin

Ein Safe Space mit Community-Feeling im Vordergrund – so sieht das Unternehmen die Zukunft des städtischen Wohnens. Private Apartments und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Networking-Bereiche unter einem Dach sorgen für ein Gefühl von zu Hause und Gemeinschaft. Und das Konzept von The Base trifft auf Begeisterung: Bereits 140 Bewohner:innen sind zur Eröffnung in das BB1 eingezogen.

The Base Mission

2019 ins Leben gerufen, setzt sich The Base gegen Wohnungsknappheit und zunehmende Vereinsamung in deutschen Metropolen ein. Der globale Megatrend der Urbanisierung macht es für junge Berufstätige immer schwieriger, in Ballungsräumen bezahlbaren und begehrten Wohnraum zu finden. Gleichzeitig ziehen besonders jüngere Generationen Flexibilität und Service dem Eigentum vor.

Florian Färber, Gründer und CEO, ist überzeugt: „The Base stößt eine Revolution in der Wohnungsbranche an. Wir glauben an einen Wandel des urbanen Wohnens zu einer gemeinschaftlichen und flexiblen Weise mit privaten Apartments und gemeinschaftlich nutzbaren Flächen, die in der Miete inbegriffen sind. Nach der Eröffnung von unserem ersten Standort in Berlin streben wir eine europaweite Expansion an. Unser nächster Step ist die Eröffnung des München-Standorts MUC im April 2024.“ Nach dem Motto „Live. Belong. Grow.“ hat sich The Base der Mission verschrieben, der Isolation in urbanen Lebensräumen entgegenzuwirken und einen community-basierten Ort des gemeinsamen Wachstums zu schaffen.

The first Base: The Base Berlin One

Mehr als 275 Apartments, 43 Hotelzimmer plus 13 Co-working Büros und 75 Co-working Plätze – der Berliner Standort The Base Berlin One (BB1) zeigt seine Interpretation von modernem Wohnen. Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt, ist BB1 in Pankow bestens an öffentliche Verkehrsmittel angebunden. Trotzdem fehlt es nicht an Grünflächen rund um The Base, ob für das morgendliche Joggen oder das Mittagessen in der Sonne. Mit Rooftop, Bibliothek, Community-Kitchen, Café und weiteren gemeinschaftlichen Räumen ist das BB1 auch für Freizeitaktivitäten bestens ausgestattet.

Alle Apartments sind exklusiv von DEPOT (Gries Deco Company GmbH) eingerichtet und werden regelmäßig gereinigt. Ob Short oder Long Stay – The Base geht praktisch, flexibel und serviceorientiert auf die Bedürfnisse der Bewohner:innen ein. Neben dem voll möblierten Apartment und sämtlichen Nebenkosten inkludiert der Preis ab 899 Euro pro Monat die Verwendung aller Co-living und Co-working Areas wie Gym, Kino, Lounges und einen eigenen Arbeitsplatz. Wer für kürzere Zeit in Berlin ist, kann ab 79 € pro Nacht zwischen zwei Zimmerkategorien wählen.

Leben und arbeiten in der Community

Bei The Base sind alle willkommen: Der Hub für kulturellen Austausch feiert Diversity und Community. Nicht nur Shared Living wird hier großgeschrieben, auch dient BB1 als Co-working-Hotspot für lokale Start-ups und als Ort zum Netzwerken. Getragen durch Community-Manager bildet The Base einen Safe Space und schafft Support und Stabilität, um Bewohner:innen den Start in Berlin zu erleichtern.

Mit einer eigens entwickelten App will das Unternehmen eine verbundene Community schaffen. Ob gemeinsamer Kochkurs, Gymsession oder Filmabend – die Bewohner:innen können sich ihren Interessen entsprechend miteinander verknüpfen und Freundschaften ausbauen. Außerdem bringt die App zahlreiche Annehmlichkeiten über digitales Check-in, Türöffner bis Support. In der Anonymität der Großstadt schafft The Base einen für Deutschland bisher einzigartigen Ort des Austauschs und des Miteinanders.

Über theBASE FOL Group GmbH

Vor dem Hintergrund der Urbanisierung erschafft das welt Unternehmen weit einzigartige Co-living Spaces, die inspirieren und urbanes Wohnen neu definieren. The Base verfolgt die Vision, eine Zukunft des Wohnens zu gestalten, die mehr Zusammenhalt fördert und der Vereinsamung im urbanen Raum entgegenwirkt. theBASE FOL Group GmbH wurde 2019 von Florian Färber gegründet und eröffnet 2023 Berlins größten Co-living Space mit über 318 Apartments, einer großen Anzahl an Community Areas, einem Co-working Bereich sowie einem eigenen F&B Bereich. Die flexiblen Modelle laden zum Short Stay, Long Stay und Coworking unter einem Dach ein.

Infos: www.jointhebase.co/

