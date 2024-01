Lifestyle

TAYTIBE. Exklusive Spa-Erlebnisse im Grand Hotel Straubinger in Bad Gastein

Gäste und externe Besucher mit Interesse an exklusiven und in Österreich einmaligen Spa-Erlebnisen sind im Grand Hotel Straubinger genau richtig. Hier bietet Kirsten Schiemann die über Jahre entwickelte TAYTIBE-Behandlung an.