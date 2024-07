Summer for the Senses im Bürgenstock Resort Lake Lucerne

Die Gäste können in dem ikonischen Bürgenstock Resort, das schon vielen Weltstars als Ruheoase gedient hat, die atemberaubende Aussicht genießen, frische Alpenluft einatmen, ihre Tenniskünste mit LUX Tennis verbessern, die friedliche Stille genießen oder die feinsten Schweizer und internationalen Küchen kosten.

Das legendäre Resort, dessen Geschichte bis ins Jahr 1873 zurückreicht, läutete nach seiner Wiedereröffnung im Jahr 2017 eine neue Ära der Schweizer und europäischen Gastfreundschaft ein. Historische und moderne Architektur vereinen sich hier in spektakulärer Lage auf dem Bürgenberg, 500 Meter über dem Vierwaldstättersee. Drei Hotels, ein 10.000 m² großes Alpine Spa und zehn Restaurants, Lounges und Bars bieten in dieser beeindruckenden Kulisse mehr als 100 Aktivitäten für Familien, Paare und Abenteurer.

Game, Set und Match mit Tennisstar Dominik Hrbatý

Die Diamond Domes des Bürgenstock Resort Lake Lucerne bieten das ganze Jahr über erstklassige Tennisanlagen mit beeindruckender Architektur und erstklassigen Tennis Coaches. Auch in diesem Sommer können sich Gäste des Resorts auf exklusive Tennis-Erlebnisse in Zusammenarbeit mit LUX Tennis freuen. Der slowakische Tennis-Champion Dominik Hrbatý wird am 3. August vor Ort sein und exklusive Einzel-Coaching-Sessions und ein Gruppentraining anbieten, sowie für ein exklusives Meet-and-Greet zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden LUX Tennis Coaches ihre einzigartige Champion-Building-Methodik in einem fünftägigen Trainingscamp für Kinder und Jugendliche teilen, das vom 29. Juli bis 2. August und vom 5. bis 9. August stattfindet.

Dem Himmel so nah – Sky High Yoga & Brunch

Am 18. August wird das Bürgenstock Resort ein aufregendes Sky High Yoga & Brunch auf seiner Aussichtsplattform veranstalten. Die Gäste können weitreichende Ausblicke auf die Alpenwiesen und den Vierwaldstättersee genießen, während sie sich mit den Yoga-Gurus Meret und Mate dehnen, atmen und revitalisieren. Nach dem Kurs erwartet die Gäste ein energiereicher Brunch auf der Palace Terrace mit frischen und gesunden Köstlichkeiten.

Filmreife Aktivitäten des Bürgenstock Resort Lake Lucerne

Golfen à la Audrey Hepburn auf dem Alpine Golfplatz: Der exklusive Bürgenstock Alpine Golfplatz bietet eine beeindruckende Bergkulisse, auf Wunsch mit Golf-Profis für private Unterrichtsstunden.

Bürgenstock-Kino für unvergessliche Filmabende und Sportveranstaltungen: Das hauseigene Privatkino des Resorts zeigt neben Filmklassikern und Blockbustern auch die EM- und die Olympischen-Spiele.

Starfeeling im preisgekrönten Alpine Spa: Der 10.000 m² Bereich kombiniert Vitalität und Entspannung auf einzigartige Weise. Mit Innen- und Außenpools, einschließlich des atemberaubenden Infinity Pools, dreizehn modernen Behandlungsräumen sowie einem 24 Stunden geöffneten Fitnessbereich, ist für Glam-Faktor gesorgt. Der exklusive Bürgenstock Alpine Golfplatz bietet eine beeindruckende Bergkulisse, auf Wunsch mit Golf-Profis für private Unterrichtsstunden.Das hauseigene Privatkino des Resorts zeigt neben Filmklassikern und Blockbustern auch die EM- und die Olympischen-Spiele.Der 10.000 m² Bereich kombiniert Vitalität und Entspannung auf einzigartige Weise. Mit Innen- und Außenpools, einschließlich des atemberaubenden Infinity Pools, dreizehn modernen Behandlungsräumen sowie einem 24 Stunden geöffneten Fitnessbereich, ist für Glam-Faktor gesorgt. Wer dann immer noch nicht genug hat, genießt die reiche Vielfalt an Erlebnissen, die die atemberaubende und von der Natur verwöhnte Umgebung zu bieten hat. Die charmanten Dörfer entlang des Vierwaldstättersees bieten eine nahtlose Verschmelzung jahrhundertealter Traditionen mit moderner Eleganz. Schneebedeckte Gipfel treffen auf azurblaues Wasser und die reiche Kultur und Geschichte der Region bietet zahlreiche Entdeckungen und verborgene Schätze an jeder Ecke. Diesen Sommer wird das Außergewöhnliche inmitten der unberührten Schönheit der Schweizer Alpen erlebbar.