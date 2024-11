Suite Dreaming mit Österreichs ersten Schlaf-Sommeliers

Schlafen wie die Murmeltiere im Nationalpark Hohe Tauern? Hoch über Kals am Großglockner ist das kein Problem. Denn Anamaria Ijac und Brigitte Berger sorgen im 4*S Gradonna Mountain Resort als Österreichs erste zertifizierte „Schlaf-gut©-Sommeliers“ für traumhafte Nächte und einen „tierisch“ tiefen Schlaf. Die beiden wissen genau, wie schlafsuchende Urlaubsgäste endlich Ruhe finden und auf ihre Schlafhygiene achten können. Sie geben ihnen Tipps zu Einschlafritualen, schlaffördernder Ernährung und entspannender Meditation. In individuellen Coachings gehen die Schlafexpertinnen darüber hinaus der Schlaflosigkeit auf den Grund und helfen, die Länge und Qualität des Schlafes zu verbessern.

So kann es beispielsweise sinnvoll sein, das eigene Kopfkissen mitzubringen, um in der ersten Nacht im Hotel gut schlafen zu können: „Manchmal ist es so, dass man in einer neuen Umgebung anfänglich schlecht schläft und die gewünschte Erholung nicht sofort eintritt“, erklären die Schlaf-Sommeliers den sogenannten „first night effect“.

Highlight Kissenmenüs

Ein Highlight im Gradonna Mountain Resort sind die Kissenmenüs, die Iljac und Berger auf Wunsch und dem jeweiligen Bedürfnis des Gastes entsprechend zusammenstellen. In einer „Schlaf-gut-Box“ finden die Urlaubenden außerdem Nothelferleins wie Ohrenstöpsel, warme Socken, Wärmflasche, Gute-Nacht-Lektüre, Schlafmasken, eine eigene Spotify-Playlist oder Klebepunkte für Stand-by-Button vom Fernseher usw. Und weil nicht nur Liebe, sondern auch guter Schlaf durch den Magen geht, stehen an jedem Abend außerdem speziell gekennzeichnete Menüvorschläge auf der Speisenkarte des haubengekrönten Hotelrestaurants.

Martha Schultz, Mitinhaberin des auf 1.350 Höhenmeter gelegenen 4-Sterne-Superior Hotels reagiert mit diesem Angebot auf die quer durch alle Altersgruppen steigende Anzahl an Menschen mit Schlafproblemen: „Wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigt und führende Wissenschaftler, wie beispielsweise Professor Dr. Ingo Fitze von der Charité in Berlin besucht. Unsere beiden Schlaf-Sommeliers geben dieses Wissen so weiter, dass unsere Gäste die Tipps sofort hier bei uns im Hotel, aber auch später zuhause leicht umsetzen können. So verbessert sich ihre Schlafqualität nachhaltig.“

