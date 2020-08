Studentenbude bei Scandic

In diesem Jahr hat sich wieder eine Rekordzahl von Personen für das Wintersemester an Deutschlands Universitäten und Fachhochschulen beworben. Und im ganzen Land bemühen sich Studentenverbände, Studenten bei der Lösung ihrer Wohnungsprobleme zu unterstützen.

Ab sofort bietet die Hotelgesellschaft Studenten die noch auf der Suche nach einer festen Bleibe sind im ganzen Land die Möglichkeit, ihr Studium entspannt zu beginnen und gleichzeitig für 30, 60, 90 oder 120 Tage komfortable Hotelunterkünfte in ausgewählten Hotels von Scandic zu genießen. Annehmlichkeiten wie kostenloses W-Lan und Zugang zu Fitnessstudios und Sauna sind im Angebot inkludiert. Optional können sich die Studenten das bekannte Scandic Bio-Frühstück hinzubuchen.

„Aufgrund der Covid-19-Pandemie haben wir aktuell mehr freie Hotelzimmer als üblich. Dies bietet uns eine gute Gelegenheit, die angespannte Wohnsituation der Studenten zu erleichtern, damit sie sich auf ihr Studium konzentrieren können“, sagt Jens Kindschuh, Director Commercial Europe (Non-Nordics)

Ein 30-Tage-Aufenthalt mit kostenlosem WLAN und wöchentlicher Reinigung kostet 570€ für bis zu zwei Personen.

Alle Häuser wurden als „Safe to visit“ (sicher zu besuchen) eingestuft, was bedeutet, dass den Gästen ein sicherer Hotelaufenthalt garantiert wird. Dies wurde im Rahmen unseres Programms „Stay Safe at Scandic“ durchgeführt, das u.a. die Unterstützung der Gäste bei der Einhaltung von Distanz durch klare Markierungen in den Gemeinschaftsräumen der Hotels, die Bereitstellung von Händedesinfektionsmitteln, die Förderung einer guten Handhygiene, die Erhöhung der Reinigungsverfahren, die regelmäßige Desinfektion öffentlicher Bereichen und die Reduzierung von Sitzplätzen in Lobbys und Restaurants umfasst.

Hotels, die Studentenunterkünfte in Deutschland anbieten

Scandic Berlin Kurfürstendamm Scandic Berlin Potsdamer Platz Scandic Frankfurt Museumsufer Scandic Hamburg Emporio Über Scandic Hotels Das Unternehmen ist mit einem Netzwerk aus fast 280 Hotels mit 57.000 Zimmern in sechs Ländern und 18.000 Mitarbeitern die größte Hotelkette im Norden Europas. „Scandic Friends“ ist mit 2,7 Millionen Mitgliedern das größte Kundenprogramm des skandinavischen Hotelgewerbe. www.scandichotels.com uwelehmann/ surpress