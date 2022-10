Stimmungsvolle Tage am Meer

Romantische Landschaften bei Strandspaziergängen erkunden, Winterleckereien am Meer genießen, heimelige Weihnachtsmärkte besuchen und abwechslungsreiche Kulturausflüge unternehmen: Bei einem Urlaub an der Ostseeküste Mecklenburg lässt sich die kalte Zeit des Jahres auf besondere Weise erleben. Im Folgenden Tipps für stimmungsvolle Wintertage am Meer:

20 Jahre UNESCO-Welterbe Wismar

Neben Strandspaziergängen kann zum Beispiel ein Abstecher in die Hansestadt Wismar auf dem Programm stehen. Seit 20 Jahren gehört die historische Altstadt mit ihren monumentalen Backsteinkirchen und repräsentativen Kaufmannshäusern zum Welterbe der UNESCO. Noch bis November bietet die Tourist-Information unter dem Titel „Wismars Welterbe entdecken“ öffentliche Stadtführungen auf den Spuren der Geschichte an. Interessant ist auch ein Besuch der verschiedenen Ausstellungen zum Thema UNESCO, etwa im Welt-Erbe-Haus. Ab Ende November können Gäste dann das „Weihnachtliche Welterbe Wismar“ erleben – mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, einem Kunstmarkt, Sonderführungen im Stadtgeschichtlichen Museum Schabbell, der Seemannsweihnacht mit Lichterfahrt und vielem mehr.

Bad Doberan – Perle der norddeutschen Backsteingotik

Viel Spaß verspricht ebenso ein Ausflug nach Bad Doberan – zum Beispiel mit der Molli-Bahn, der ältesten Bäderbahn Deutschlands: Dampfbetrieben schnaubt die Schmalspurbahn auf der Strecke von Kühlungsborn über Heiligendamm bis ins schmucke Stadtzentrum von Bad Doberan. Herausragender Höhepunkt des Urlaubsortes ist das Doberaner Münster. Die im 13. Jahrhundert erbaute hochgotische Kirche des ehemaligen Zisterzienserklosters gilt als die „Perle der Backsteingotik“ – ein Rundgang über das Klostergelände entführt Besucher in die Zeit des Mittelalters. Tipp: Im über 250 Jahre alten Torhaus auf dem Klostergelände gibt es allerlei Köstlichkeiten und Produkte regionaler Kunsthandwerker und Künstler. Für eine kulinarische Pause empfiehlt sich die Klosterküche gegenüber. Dort lässt es sich mit Blick auf das Münster hervorragend speisen.

Graal-Müritz – Wandeln auf den Spuren bekannter Literaten

Für Freunde der Literatur lohnt ein Besuch in Graal-Müritz. An keinem anderen Ort der deutschen Ostseeküste haben so viele Schriftsteller Ruhe, Muße und Inspiration gefunden. Franz Kafka etwa lernte dort seine letzte große Liebe kennen, Erich Kästner verbrachte in Müritz den letzten unbeschwerten Sommerurlaub seiner Jugend und Walter Kempowski verdankt das Kennenlernen seiner Eltern der unvergleichlichen Stimmung auf der Graaler Seebrücke. Wer möchte, kann den bedeutsamen deutschsprachigen Schriftstellern auf ihren Spuren durch Graal-Müritz folgen. Hinweisschilder im Ort weisen den Weg.

Tipps und spezielle Urlaubsangebote gibt es unter www.ostseeferien.de/kulturerlebnis.

uwelehmann/ surpress