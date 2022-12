Ski amadé: Die besten Angebote für Familien

Empfehlenswert ist dafür auch eine Anmeldung beim „my Ski amadé Friends Club“, der viele starke Angebote bereithält. Österreichs größtes Skivergnügen Ski amadé umfasst fünf Regionen – Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal – und bietet bis zu 760 Pistenkilometer, 270 Liftanlagen und 260 Skihütten.

Jungfamilienkarte, Junior Weekend Bonus und Familienbonus



Gerade Familien mit kleineren und größeren Kindern können während ihres Urlaubes in Ski amadé profitieren. Da ist zum einen die Jungfamilienkarte: Ein Ticket für Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind ab Jahrgang 2020. Dieses Ticket kann wahlweise von einem der beiden Elternteile benützt werden. So kann ein Elternteil stets das Kleinkind versorgen und der jeweils andere Elternteil mit den Geschwistern den Tag auf der Skipiste verbringen. Das Ticket ist für 2 bis 18 Tage erhältlich.

Ideal für Tagesgäste ist der Junior Weekend Bonus: An sämtlichen Wochenenden ist der Skipass für Kinder (Jahrgang 2007 – 2016) und Jugendliche (Jahrgang 2004 – 2006) reduziert. Der Preis für das Tagesticket kostet dann 22 Euro pro Tag für Kinder und 33 Euro für Jugendliche.

Besonders familienfreundlich: Beim Kauf eines Ski amadé Skipasses bekommen das dritte Kind und alle jüngeren Geschwister (Kind oder Jugendlicher) den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die zwei älteren Geschwister (Kind oder Jugendlicher) einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.



Perfekter Einstieg bei der Mini’s Week



Aller Anfang muss nicht schwer sein: Für alle Ski-Einsteiger unter 6 Jahren (ab Jahrgang 2017) gibt es während der Mini’s Week vom 7. bis 21. Januar 2023 für nur 149 Euro pro Kind sowohl den Skikurs (entweder fünf halbe Tage oder drei ganze Tage) als auch die Ski-Leihausrüstung, ein buntes Rahmenprogramm und den Skipass. In vielen Unterkünften in Ski amadé übernachten die Kinder zudem gratis im Zimmer der Eltern.

Learn2Ski in 3 Tagen



Wer lange nicht mehr auf Skiern stand oder es erstmals versuchen will, sollte das Learn2Ski-Programm buchen. Jeder Teilnehmer kann nach drei Tagen eine blaue Piste hinunterfahren – garantiert. Sollte das wider Erwarten nicht klappen, gibt es das Geld für den Skikurs zurück.

Ein dreitägiger Skikurs inklusive vier Übernachtungen, Skipass und Skiverleih kostet in einer Frühstückspension ab 578 Euro und in einem 4-Sterne-Hotel mit Halbpension ab 926 Euro. Der Skikurs dauert täglich vier Stunden. Das „Learn2Ski in 3 Tagen“-Package ist nur in ausgewählten Zeiträumen buchbar.



„my Ski amadé Friends Club“: Viele Vorteile für treue Gäste



Ski amadé bedankt sich bei treuen Gästen mit coolen Angeboten und zahlreichen Vorteilen. In den Genuss kommen alle Urlauber und – neu in dieser Saison – auch Familien. Die personalisierte KeyCard für alle Familienmitglieder heißt FAMILY MEMBER CARD. Und um niemanden auszuschließen, können sich auch neue Freunde von Österreichs größtem Skivergnügen für den my Ski amadé Friends Club anmelden.

Informationen: www.skiamade.com

uwelehmann/ surpress