Six Senses Wellness-Prognose 2025

So wird sich der Wellness-Tourismus verstärkt diversifizieren, denn die Zahl derer, die nach körperlichem, geistigem und spirituellem Wohlbefinden suchen, nimmt kontinuierlich zu. Und das generationsübergreifend. Seit 30 Jahren, also von der ersten Stunde an, leistet Six Senses Pionierarbeit, wenn es um richtungsweisende Wellness-Methoden geht, die Reisende weit über ihr jeweiliges Reiseziel hinaus zu neuen Entdeckungen führen. Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte und zukunftsorientiere Experten entwickeln umfangreiche, ganzheitliche und tiefgreifende Programme und Therapien für die Gäste aller 27 Häuser weltweit. Treibende Kraft hinter der Six Senses Wellness-Agenda ist die anerkannte Wellness-Pionierin Anna Bjurstam. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung weiß sie ganz genau, was es bedeutet, geistig, körperlich und spirituell gesund zu sein. Sie füllt ihre Rolle leidenschaftlich mit grenzenloser Neugier und fundiertem Wissen aus und sorgt mit ihrem einzigartigen Ansatz dafür, Gleichgewicht und Harmonie in das ganzheitliche Wohlbefinden zu bringen. Hier gibt Anna einen Einblick, was den Wellness-Bereich im kommenden Jahr prägen wird.

The Power of Togetherness – Gemeinsam stark

„Die Epidemie der Einsamkeit prägt unser Zeitalter. Immer mehr Menschen leben allein oder verfolgen auf ihren Reisen einen mobilen Lebensstil. Das macht es schwieriger denn je, menschliche Kontakte zu knüpfen Aus den Regionen der Blauen Zone, in denen die Menschen ein hohes Alter erreichen, wissen wir, dass ausgedehnte soziale Interaktionen für ein langes Leben von entscheidender Bedeutung sind. Die Menschen suchen zunehmend nach ihren Wurzeln, nach Verbindungen mit Gleichgesinnten und nach dem Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ganz gleich, wo auf der Welt sie sich befinden.“

Mit dem Six Senses London wird ein integrierter Six Senses Place eröffnen. Eine neue Club-Form, wo sich Wellness mit Gemeinschaft und Feierlichkeiten kombiniert. Gleichzeitig steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt von Design und Betrieb. Das Konzept bringt eine diverse Gemeinschaft zusammen, in der es jedem wichtig ist, sich einerseits selbst und andererseits die Welt zu verändern.

Völlig ohne Schuldgefühle oder ein Spielverderber zu sein. Die Mitglieder haben Zugriff auf die Six Senses Services, um sich zu treffen, zu essen, sich zu verwöhnen und zu regenerieren. Gleichzeitig haben sie Zugang zu den Spa-, Health- und Wellness-Angeboten und das sowohl in ihrem Six Senses vor Ort als auch in allen anderen Häusern auf der ganzen Welt. Die Idee dahinter ist, Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, langfristige Veränderungen vorzunehmen, die sie in ihre Alltags-Routine integrieren, die sie pflegen und damit auch beibehalten So können sie stets von den Konzepten profitieren, die sie brauchen, um ein Leben lang gesund zu bleiben.

Auf der Suche nach dem Glücksgefühl

„Es gibt viele Dinge, die uns Glücksgefühle bescheren. Doch nicht alle Dopaminquellen sind gleich. Einfach ausgedrückt: Gutes Dopamin gibt uns ein gutes Gefühl, während schlechtes Dopamin das Gegenteil bewirkt. Dieser lebenswichtige Neurotransmitter ist für die Regulierung von Reaktionen wie Bewegung, Emotionen, Motivation und das Gefühl der Freude unerlässlich, aber der moderne Stress bringt unser Nervensystem durcheinander.““

„Allzu oft laufen wir im Autopiloten und bemerken nicht, welche Verhaltensweisen sich negativ auf unser Nervensystem auswirken könnten. Dazu gehören der Griff zum Smartphone gleich beim Aufwachen, ebenso wie Junkfood oder den Sport ausfallen zu lassen, wenn die Zeit zu knapp wird. Die positive Umkehr ist, dass wir uns der Dinge bewusst werden, die uns ein gutes Gefühl geben, z. B. wenn wir von geliebten Menschen umgeben sind, zu außergewöhnlichen Orten reisen und unseren Leidenschaften nachgehen. So können wir unseren Wohlfühlfaktor in diesen positiven Situationen finden. Also gilt: Werden wir uns der Aktivitäten bewusst, die unsere Dopaminreaktion beeinflussen, können wir unser Nervensystem auf natürliche Weise regulieren und eine bessere Hormonharmonie fördern. Gleichzeitig können wir einen gesünderen Lebensstil entwickeln,“

Die Regulierung des Nervensystems kann durch jede somatische Erfahrung oder körperorientierte Therapie erfolgen. Schönes Beispiel bei Six Senses ist die Wassertherapie Watsu in einem beheizten Pool, eine subtile und sanfte Therapie-Form, bei der der Körper den Geist intuitiv wieder ins Gleichgewicht bringt. Neben den traditionellen Wellness-Retreats bietet Six Senses auch kreative Retreats. Beispielsweise achtsames Schreiben, um starre Erlebnisse loszulassen und Geschichten offen aus uns heraus fließen zu lassen. Das Ikagai-Retreat schafft Raum, um sich selbst zu entdecken und dabei auch auf die Suche nach dem Lebenssinn zu gehen. Selbstverständlich gibt es auch Gelegenheiten, um ausgelassen zu Feiern. Bestes Beispiel dafür ist das transformative Wellness-Festival Alma, bei dem Visionäre, Heiler und Spirituelle Therapeuten ein Programm mit Langlebigkeitspraktiken, spiritueller Rückverbindung, Bewegung und Tanz leiten.

Hormonelle Gesundheit – Gute Balance, gutes Wohlbefinden

„Hormone spielen in allen Facetten unserer Gesundheit eine zentrale Rolle – von der Stimmung über die Energie und Libido bis hin zum Hunger. Wir werden uns dessen aber erst bewusst, wenn wir ein Ungleichgewicht erleben. Schwankungen sind normal – Frauen machen diese Erfahrung im Verlauf des Menstruationszyklus. Auch Männer können mit ähnlichen Symptomen rechnen – wie Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Verlust von Muskelmasse und mehr -, da der Testosteronspiegel mit dem Alter sinkt.

„Das Weltwirtschaftsforum ist sich des geschlechtsspezifischen Gesundheitsgefälles bewusst, wobei ein Schlüsselfaktor der Mangel an beständigen Daten über weibliche Hormone und Gesundheit ist. Auch herrscht ein Datenmangel, der die Frauen direkt erreicht4. Es ist wichtig, dass die Forschung Gespräche anregt, die hoffentlich einen positiven Effekt auf die Entstigmatisierung der Lebensabschnitte haben und es so den Menschen ermöglicht, die Schönheit des Alterns zu schätzen.“

Eine neue Reihe von Six Senses Programmen gibt Einblicke und Unterstützung von Experten zu Themen wie weibliche Hormonzyklen, Fasten, Blutzuckerforschung und -messung, Veränderungen der Körperzusammensetzung und sexuelle Wellness. In Zusammenarbeit mit Experten für Ernährung und funktionelle Gesundheit, darunter Dr. Mindy Pelz von der Reset Academy, sollen die Schlüsselthemen Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, Denkweise und Lebensstil behandelt werden. Hier gibt es Zeit und Raum, um abseits aller Alltags-Ablenkungen auf die Signale des Körpers zu hören.

Ernährung – achtsam, gesund und köstlich

„Der Hunger reduziert sich, weil die Beliebtheit von Abnehm-Methoden mit Injektionen zunimmt. Damit ändern sich die Essgewohnheiten und so könnten 2025 vermehrt nährstoffreiche kleine Gerichte ihren Weg auf die Speisekarten finden. Die neue Art des Essens ist somit eine Reaktion auf die veränderten Ernährungsgewohnheiten. Die Gerichte wären so konzipiert, dass sie den Körper mit Nährstoffen versorgen und gleichzeitig den Wunsch nach deftigen Mahlzeiten entgegenwirken.“

Eat With Six Senses ist eine Schlüsselkomponente des integrierten Wellness-Ansatzes von Six Senses und basiert auf drei Leitprinzipien: natürliche Zutaten, lokal und nachhaltig, und weniger ist mehr. Diese Philosophie – bei der das Essen ebenso nahrhaft wie köstlich ist – bedeutet, dass die Gäste Speisen und Getränke genießen und sich damit besser fühlen, als bei ihrer Ankunft. Die Menüs werden clean und einfach zubereitet, wobei der Schwerpunkt auf Qualität, Ausgewogenheit und frischen, vollwertigen Lebensmitteln liegt. Alle Lebensmittel sind naturbelassen und werden von Grund auf neu zubereitet. Die Produkte werden oft in den Bio-Gärten und Pilzhütten des Resorts angebaut, und vielerorts stammen die Eier und die Milch von Bauernhöfen vor Ort.

Six Senses – Teil des schnell wachsenden Luxus- und Lifestyle-Portfolios von IHG, das mittlerweile das zweitgrößte der Welt ist – verschiebt die Grenzen des Möglichen durch einen leistungsstarken, integrierten und persönlichen Wellness-Ansatz. Die Techniken und Methoden sind in allen 21 Ländern, in denen Six Senses ansässig ist, sowohl traditionell lokal als auch modern geprägt. Diese ganzheitlichen Maßnahmen fördern das Wohlbefinden jedes einzelnen und die Gesundheit unseres Planeten und ermöglichen es den Teilnehmern, sich wieder mit sich selbst, anderen und der umgebenden Welt zu verbinden.

