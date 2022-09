Six Senses Rome – Neuer Spirit für die Ewige Stadt

Das erste Haus der Marke in Italien, wird eine grüne Oase inmitten des geschäftigen Treibens der Via del Corso. Denn es liegt erstklassig im historischen Zentrum, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie das Pantheon und der Trevi-Brunnen sind gleich um die Ecke. Damit nimmt das Six Senses Rome seine Gäste mit in die Welt des historischen Erbes und in das gesellschaftliche Treiben der Stadt. Wobei Rom mit der einzigartigen Six Senses Philosophie seine Präsenz in der globalen Tourismusbranche stärken wird.

„Ich fühle mich geehrt und bin stolz, dass dieser Meilenstein in meiner Heimatstadt gesetzt wird“, sagt Francesca Tozzi, Hoteldirektorin Six Senses Rome. „Mein Team und ich arbeiten mit Begeisterung daran, die Six Senses Kernwerte, also emotionale Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit und Wellness, in den römischen Kontext zu bringen. Für uns gehören zu exzellenter Qualität und Luxus auch außergewöhnliche Erlebnisse sowie der Respekt für die lokale Gemeinschaft, wobei wir gleichzeitig den Spaß und etwas Skurrilität beibehalten.“