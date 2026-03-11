Six Senses London eröffnet im The Whiteley

Das Six Senses London hat seine Türen geöffnet und ist das erste Hotel der Marke im Vereinigten Königreich. Der Standort: The Whiteley, das historische Kaufhaus an der Queensway in Bayswater, nur wenige Schritte vom Hyde Park und Notting Hill entfernt. Hier verschmilzt das ganzheitliche Konzept von Six Senses – Wellness, Nachhaltigkeit und emotionale Gastfreundschaft – mit britischem Design und denkmalgeschützter Architektur.

Das Hotel umfasst 109 Zimmer und Suiten, viele davon mit privaten Terrassen, sowie 14 Residenzen unter der Marke Six Senses. Großzügige Fenster, Glas-Regenduschen, tiefblaue Akzente und warme Holzoberflächen treffen auf klare Linien und Art-déco-Elemente. Die Whiteley Suite mit ihrer markanten 125 m² großen Dachterrasse krönt das Haus und bietet die Möglichkeit, eine komplette private Etage zu gestalten.

Nick Yarnell, General Manager des Six Senses London, erklärt: „Wir wollten ein Hotel schaffen, das seine Gäste vom ersten Moment an willkommen heißt – warm, authentisch und intuitiv, zugleich mit höchsten Qualitätsansprüchen. Als Teil von The Whiteley würdigen wir britisches Handwerk und Innovationsgeist und schaffen einen Ort, der eng mit der Nachbarschaft verbunden ist.“

Architektur mit Geschichte – neu interpretiert

Konzipiert als Ort der Entdeckung, entfaltet sich das Haus in bewusst inszenierten Raumfolgen. Das Design von AvroKO in Zusammenarbeit mit EPR Architects bewahrt die denkmalgeschützte Fassade (Grade II) und interpretiert das Art-déco-Erbe neu – inspiriert von William Whiteleys Faszination für die Weltausstellung von 1851.

Im Zentrum des Hotels erhebt sich die restaurierte große Treppe, einst prägendes Element des ursprünglichen Warenhauses. Sie wurde dekonstruiert, verlängert und in Devon in Handarbeit neu aufgebaut – in Zusammenarbeit mit Foster + Partners und The Hub. Heute führt sie über drei Etagen bis hinauf zur gläsernen Kuppel und lässt Licht frei durch das Gebäude fließen.

Die Stadt beruhigen, die Sinne wecken

Das Six Senses Spa London spiegelt den Rhythmus der Stadt – als fließende Bewegung zwischen Aktivität und Stille. Auf rund 2.300 m² verbindet es Training und Regeneration mit nachhaltigen Veränderungen.

Neben Londons erstem Hotel-Magnesiumpool zur Unterstützung von Muskelregeneration und Nervensystem stehen ein 20-Meter-Innenpool, ein 325 m² großes Fitnessstudio sowie Studios für Yoga und achtsame Bewegung zur Verfügung. Dreizehn Wellnessbereiche und sechs Behandlungsräume bieten unter anderem Kryotherapie, Flotation, Rotlichttherapie, ein traditionelles Hammam und eine multisensorische Suite.

Die Biohacking Recovery Lounge kombiniert personalisierte Anwendungen wie PEMF-Therapie, Klangliegen, Kompressionssysteme, Lymphdrainage-Anzüge, Elektromuskelstimulation, Vibrationsplattformen und Inversionstische – konzipiert als gezielte Abkürzung zu Leistungsfähigkeit und Erholung.

Ein integriertes Wellness Centre ergänzt das Angebot mit Biomarker-Analysen und funktionellen Screenings zur Unterstützung von Schlafqualität, Stoffwechsel, kognitiver Leistungsfähigkeit und Stressmanagement.

Auf der ersten Etage kooperiert das Hotel mit HUM2N, der Longevity-Klinik von Dr. Mohammed Enayat. Das Angebot umfasst erweiterte Blutdiagnostik, IV-Nährstofftherapie, Hormonoptimierung und leistungsorientierte Gesundheitsprotokolle. Eine hyperbare Sauerstoffkammer simuliert Höhenbedingungen und unterstützt zelluläre Anpassungsprozesse – klinisch betreut innerhalb des Hotels.

Die Alchemy Bar – geleitet von Head Alchemist Charlotte Pulver – fungiert als moderne Apotheke, inspiriert vom anglo-keltischen Kalender. Gäste verwandeln hier lokal gesammelte Kräuter in Tinkturen und Tonics, die in Behandlungen, Restaurants und Hammam-Ritualen Verwendung finden.

Britischer Eigensinn trifft saisonale Küche

Wellness durchzieht das gesamte Gästeerlebnis – auch kulinarisch. Nach den Prinzipien „Eat With Six Senses“ stehen saisonale, nachhaltig gewonnene Zutaten im Mittelpunkt.

Im Whiteley’s Kitchen, Bar & Café interpretieren Executive Chef Eliano Crespi und Head Chef Jose Jara britische Küche neu – gemüsebetont, mit traditionellen Konservierungs- und Feuertechniken. Ein hauseigenes Fermentationslabor produziert Fermente und Koji-Kulturen, die Geschmack vertiefen und zugleich Nachhaltigkeit fördern.

Die Bar setzt auf Cocktails mit oder ohne Alkohol, bei denen die Integrität der Zutaten im Vordergrund steht. Ein Signature-Drink, „Clouds Over Islay“, kombiniert Bruichladdich-Whisky mit hausgemachtem Amazake und Zitronenhydrolat aus der Alchemy Bar. Das Weinprogramm legt den Fokus auf britische Produzenten und unabhängige Winzer, mit Weinen, die den Charakter ihrer Herkunft widerspiegeln und die saisonale Philosophie der Küche ergänzen.

Weltpremiere: Six Senses Place

Über der Lobby befindet sich das weltweit erste Six Senses Place – ein Mitgliederclub für soziale Begegnung und Wellness. Hier wird die Philosophie der bewussten Verbindung in einen urbanen Kontext übersetzt: mit einem ganzjährigen, saisonal kuratierten Programm aus Gesprächen, Ritualen und gemeinsamen Erlebnissen.

Nachhaltigkeit als Haltung

Six Senses steht für die Schnittstelle von Wellness, Nachhaltigkeit, emotionaler Gastfreundschaft und sorgfältig gestalteten Erlebnissen – stets mit einem Hauch von Charme und Verspieltheit. Die Marke versteht sich als Impulsgeber, der auf Engagement statt auf Konventionen setzt.

Das Earth Lab, ein eigener Raum in allen Six Senses Häusern weltweit, zeigt den praktischen Ansatz der Marke für Umweltschutz und nachhaltiges Handeln. In London liegt der Fokus auf interaktiven Workshops zu Wiederverwendung und botanischer Verarbeitung. Zudem fließen 0,5 % des Gesamtumsatzes über den Regenerative Impact Fund in lokale Umwelt- und Sozialprojekte.

Six Senses London ist Teil der BREEAM-zertifizierten Neuentwicklung von The Whiteley und arbeitet vollständig ohne Einwegplastik. Regenwassernutzung, energieeffiziente Systeme und mehr als 1.150 m² begrünte Dachflächen fördern Biodiversität und urbane Kühlung. Die Dachbegrünung stärkt Lebensräume für Bestäuber und spiegelt sich symbolisch im britischen Schmetterling wider, dem Maskottchen des Hauses.

Teil einer umfassenden Stadterneuerung

The Whiteley London umfasst über 92.900 m² gemischt genutzte Fläche, darunter 139 Wohnungen, mehr als 5.500 m² Gemeinschaftsbereiche und 19 ausgewählte Handelsmarken. Die Neugestaltung wurde von Valouran gemeinsam mit MARK und C C Land umgesetzt, die Architektur stammt von Foster + Partners.

Mit der Eröffnung des Six Senses London wurden mehr als 300 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Hospitality, Wellness und Gastronomie geschaffen. Das Hotel ist Teil der drei Milliarden Pfund schweren Regeneration der Queensway, die öffentliche Räume aufwertet, die Anbindung verbessert und das Einzelhandels- und Gastronomieangebot erweitert.

Zur Förderung nachhaltiger Mobilität steht ein maßgeschneiderter Lotus Cars Eletre als Hausfahrzeug für Hotelgäste zur Verfügung.