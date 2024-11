Six Senses Crans-Montana: Ein alpines Hideaway

Über der Crans-Cry d’Er-Gondelbahn gelegen, bietet das Six Senses Crans-Montana durch sein Ski-in und Ski-out Konzept bequemen Zugang zu den nach Süden ausgerichteten Pisten und eröffnet traumhafte Abfahrten unter der Sonne des Wallis.

Ein Wohlfühlparadies im Winter: Das Six Senses Spa

Mit einer Fläche von 2.000 Quadratmetern ist das Six Senses Spa eine Oase der Regeneration. Wintersportler und Ruhesuchende finden hier eine Kombination aus alpiner Erholung und moderner Spa-Kunst. Das Spa-Menü bietet exklusive Treatments, die sich aus traditionellen Techniken und schweizerischen Einflüssen zusammensetzen. Die Highlights für die kalte Jahreszeit umfassen die „Schokoladenpackung Anzeindanz Glacier“, die die Haut nährt und auf den Winter vorbereitet, sowie die „Sensorische Aufgusszeremonie“ – ein tiefenentspannendes Saunaerlebnis unter der Anleitung erfahrener Saunameister.

Nach einem Tag im Schnee laden der große Innenpool, ein beeindruckender Nassbereich sowie die exklusive Biohacking Recovery Lounge dazu ein, Körper und Geist zu regenerieren. Die Wellness-Programme des Six Senses Integrated Wellness-Konzepts sind individuell an die Bedürfnisse der Gäste angepasst und bieten gezielte Unterstützung für Muskelentspannung und Verletzungsprävention.

Kulinarische Höhenflüge mit regionalem Charakter

In den Wintermonaten wird im Six Senses Crans-Montana eine kulinarische Reise der besonderen Art geboten, die von regionalen Produkten und alpinen Aromen geprägt ist. Die ganztägig geöffnete Brasserie Wild Cabin begeistert Ski-Fans mit ihrer Ski-in und Ski-out Anbindung direkt an der Chetzeron-Piste. Frühaufsteher, Mittagsgäste und Après-Ski-Genießer erwartet eine gesunde, köstliche Küche in gemütlicher Atmosphäre.

Das Signature-Restaurant Byakko, inspiriert von der japanischen Alpengastronomie, verzaubert mit Kreationen, die die Kraft und Anmut des mythischen weißen Tigers in sich tragen. Hier trifft Alpenszene auf japanisches Erbe und lässt eine einzigartige Geschmackssymbiose entstehen.

In der Ora Bar & Lounge klingt der Wintertag entspannt aus. Einheimische Weine und kreative Cocktails begleiten den Sonnenuntergang über den verschneiten Hängen, während Gäste sich am offenen Kamin oder auf dem gemütlichen Ora Pool Deck wärmen.

Alpine Eleganz mit Komfort und Stil

Das Interieur der 78 Gästezimmer und Suiten ist eine Hommage an die traditionelle Ästhetik der Alpen. Mit weiten Balkonen und großzügigen Erkerfenstern verschmelzen die Räume mit der Natur. Das „Sleep With Six Senses“-Programm sorgt für himmlischen Schlafkomfort und erholsame Nächte – so kann jeder Tag auf der Piste voller Energie starten.

Weihnachtliche Magie im Six Senses Crans-Montana

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich das Six Senses Crans-Montana in ein bezauberndes Winterwunderland. Gäste können sich auf festliche kulinarische Highlights und unvergessliche Erlebnisse freuen. Die Wild Cabin Brasserie, eingebettet in die winterliche Berglandschaft, lädt zu einem speziell kuratierten Weihnachtsmenü ein, das die Aromen der Saison auf spektakuläre Weise in Szene setzt. Mit regionalen Zutaten kreiert das Küchenteam eine festliche Geschmackssymphonie, die das Herzstück der Weihnachtszeit im Resort bildet.

Am 25. Dezember bietet der Weihnachtsbrunch in der Wild Cabin eine besondere Gelegenheit, die festliche Stimmung in vollen Zügen zu genießen. Mehrere Buffetstationen mit feinen Köstlichkeiten und die musikalische Begleitung sorgen für eine charmante und gesellige Atmosphäre, während die Gäste sich im rustikalen Ambiente verwöhnen lassen.

Auch zum Jahreswechsel lädt das Six Senses Crans-Montana zu einem stilvollen Silvesterabend ein: Ein raffiniert zusammengestelltes Menü in der Wild Cabin verspricht Gourmeterlebnisse und ausgelassene Feierlichkeit. Alternativ können Gäste im Signature-Restaurant Byakko bei einem exklusiven Dinner in den Neujahrsabend starten und mit einem Glas Champagner auf ein wundervolles Jahr anstoßen.

Ein besonderes Highlight für die Wintermonate ist außerdem das Le Club Alpin, das vom 13. Dezember bis zum 30. März geöffnet ist. Inspiriert von den Alpenclubs der 50er- und 60er-Jahre, kombiniert dieses leichte Dining-Konzept den Charme eines privaten Clubs mit einer Terrasse direkt an den Pisten – perfekt für stilvolle Stunden in einem zeitlosen, retro-chicen Ambiente.

