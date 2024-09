Siepi 2022: Eine Wein-Ikone der Toskana wird 30

„Siepi ist die perfekte Kombination aus der Weinbaugeschichte unserer Familie und der Revolution, die durch die Vision unseres Vaters ausgelöst wurde“, kommentieren Filippo und Francesco Mazzei. „Mit Stolz haben wir sein weitsichtiges Erbe übernommen und freuen uns, heute den 30. Geburtstag dieses Weins zu feiern“.

Es war das Jahr 1992, als Sangiovese und Merlot als Rebsorten-Mischung für den Siepi ausgewählt wurden. Zusammen haben diese beiden Sorten das perfekte Gleichgewicht zwischen Struktur und Eleganz gefunden, wobei sogar der Chianti-Touch erhalten bleibt.

“Der Weinberg gehört seit 1435 zum Familienbesitz und wurde ausdrücklich in der Mitgift von Madonna Esmeralda erwähnt, aber er war immer ein eigenständiges Anwesen, wie ein kostbares Juwel” erzählen Filippo und Francesco. „Für diese herausragende Bedeutung musste es einen Grund geben. Und diesen gibt es immer noch”.

Siepi ist in erster Linie der in Flaschen abgefüllte Ausdruck eines Ortes von atemberaubender Schönheit.

Eine Art Weinbergsinsel, gelegen auf einer Höhe zwischen 220 und 310 Metern in Castellina in Chianti, umgeben von Wald, Oase und Hüter dieses kostbaren Juwels. Die Kombination aus Kalksteinfelsen, Alberese und Ton aus dem Pliozän, die auf einer dicken Schicht aus Muttergestein ruht, ermöglicht eine besondere mikrokapillare Drainage des Wassers, die den Reben ein perfektes Gleichgewicht verleiht. Der Galestro-Mergel ermöglicht es den Trauben, einen unglaublichen Reichtum an Nuancen und beeindruckende Spitzenwerte an Struktur zu erreichen, für einen Blend mit unerwarteter Finesse und überraschender Langlebigkeit.

„Der Jahrgang 2022 – der 30. – war durch einen milden Winter mit geringen Niederschlägen geprägt“, erklärt Gionata Pulignani, Önologe und Agronom auf Castello di Fonterutoli. „Im Frühjahr stiegen die Temperaturen allmählich an, so dass die Vegetation eine gleichmäßige und konstante Entwicklung nahm. Im Sommer waren die Trauben von Anfang an hohen Temperaturen ausgesetzt, so dass sich die Schalen verdickten, was den Trauben im Laufe der Reifung einen guten Halt garantierte“.

„Siepi lehrt uns, über den Tellerrand hinauszuschauen, etwas zu wagen, zu experimentieren, uns in die Zukunft zu projizieren“, erklären Filippo und Francesco Mazzei abschließend.

Der Siepi 2022, der mit einem speziellen Etikett zur Feier des Jubiläums verziert ist, wird ab September in den Regalen der besten Vinotheken und auf den Weinkarten der wichtigsten internationalen Restaurants zu finden sein.