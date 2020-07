Sicherer Urlaub im Ferienhaus auf Kreta

„Die Buchungen für die frühe Saison waren hervorragend, aber bis auf ein paar Urlauber Anfang März hatten wir keine Gäste. Viele, die ihren Urlaub stornieren mussten, haben jedoch auf diesen Herbst oder nächsten Sommer umgebucht“, erklärt Isten Papadakis, Inhaberin von Feriendomizile Griechenland. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren auf Urlaubsangebote mit persönlichem Service auf der größten griechischen Insel spezialisiert, vermietet Villen, Ferienhäuser und Apartments und veranstaltet Kultur-Rundreisen.

Dabei ist aktuell auf Kreta von Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie relativ wenig zu spüren, zumal es auf der Insel derzeit keine aktiven Covid-19-Fälle gibt. „Alle Personen, die mit dem Tourismus zu tun haben, mussten im Internet Schulungen der Universität Heraklion zu den Corona-Schutzmaßnahmen belegen und eine Prüfung ablegen“, erläutert Papadakis. Abstandsregeln würden eingehalten, die Unterkünfte intensivst gereinigt, die Tische in den Tavernen auf Abstand gestellt, so die Managerin. Der Urlaubsstimmung täte all dies keinen Abbruch. „Zumal man in einer Villa oder einem Ferienhaus natürlich viel mehr Platz und Privatsphäre besitzt, als in einem Hotel oder Resort“, erklärt die 45jährige.

Und die größte griechische Insel hat alles, was es zu einem gelungenen Urlaub im Ferienhaus braucht: reizvolle Landschaft, schöne Strände, kulturelle Sehenswürdigkeiten, stimmungsvolle Tavernen, gastfreundliche Menschen und nicht zuletzt Unterkünfte für jeden Geschmack und Geldbeutel. „Von der privaten, exklusiven Villa über das Ferienhaus mit Pool für die ganze Familie bis hin zur schicken Ferienwohnung für Paare, auf Kreta ist für jeden etwas dabei“, ist Isten Papadakis überzeugt.

Der „place to be“ auf der Insel ist der Ort Elounda am Golf von Mirabello unweit von Agios Nikolaos. Der überaus malerische Küstenabschnitt wird auch kretische Riviera genannt und in Elounda ist die Dichte der Luxushotels wohl ebenso hoch wie inBerlin. Papadakis empfiehlt hier etwa die luxuriöse Designer-Villa Saphire, ein stilvolles Refugium mit vier Schlafzimmern, weitläufigem Wohnbereich mit einer fantastischen Panorama-Terrasse, Infinity-Pool und einem wunderbaren Ausblick auf die Bucht. „Bei allen unseren Häusern und Apartments ist der Mietwagen ab Flughafen bereits inklusive und wir bieten vom ersten Kontakt an eine sehr persönliche und individuelle Betreuung“, erläutert die gebürtige Bremerin, die Objekte auf der ganzen Insel im Angebot hat. An der Südküste bei Makrigialos etwa die Ferienhäuser Diaskari. Die traditionellen, liebevoll restaurierten Steinhäuser, einst Lagerhäuser für Johannisbrotschoten, haben eine einzigartige Toplage direkt am Meer. Der lange Sandstrand liegt quasi vor der Tür, eine authentische Taverne gleich nebenan.

Auch wunderschöne Studios und Apartments mit Pool wie etwa die Asteri Suites an der Südküste hat „Fedo“ im Angebot. „Stilbewussten Paren empfehle ich unsere nagelneuen Villa Daniela Maisonettes in Koutsounari mit Pool und fantastischem Meerblick“, sagt Papadakis. Die Dazugehörige super schicke Villa Daniela empfiehlt sie befreundeten Paaren und Familien. Einem unbeschwerten Urlaub steht ihrer Meinung nach auf Kreta auch in diesem Jahr nichts im Wege. „Und die Saison läuft bis in den November, dann mit besonders günstigen Preisen“, wirbt die Unternehmerin für ihre Wahlheimat.

Infos: feriendomizile-griechenland.de

uwelehmann/surpress