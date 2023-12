Sheraton Grand Salzburg – Weihnachtsgewinnspiel

Das Sheraton Grand Salzburg vereint herzliche Atmosphäre, professionellen Service und edles Ambiente auf hohem Niveau in ruhiger Lage direkt am weltbekannten Mirabell Garten im Zentrum von Salzburg.

Zimmer und Suiten zum Wohlfühlen

Das Hotel verfügt über 140 Zimmer und 28 Suiten auf sieben Etagen. Zahlreiche Zimmer und Suiten geben den faszinierenden Blick auf den Mirabell Garten und die Festung Hohensalzburg frei. Alle Zimmer sind äußerst geräumig und haben eine Mindestgröße von 30m². Etwas Besonderes sind die Terrassen Zimmer (30 m2) in der ersten Etage mit wunderschönen Balkonen und Blick in den Park. Eine großzügige Terrasse besitzt auch die 90m² große Suite Mirabell. Das Aushängeschild des Sheraton Grand Salzburg ist die ETAGE 7 – ein exklusives Stockwerk mit sechs Sky Suiten (50m 2 ) und einer Penthouse Suite (110m 2 ). Die luxuriös eingerichteten Sheraton Sky Suiten verfügen über einen Panoramabalkon und geben den wunderbaren Blick über den Mirabell Garten und auf die prachtvolle Naturkulisse Salzburgs frei. Ein echtes Komfort-Highlight: In allen Zimmern werden den Gästen ein Sheraton Salzburg-Bademantel und Sheraton Salzburg-Slippers bereitgestellt.

Exquisiter Genuss

Im neu gestalteten Restaurant Mirabell, mit Blick in den wunderschönen Park, verwöhnt das Küchenteam die Gäste mit klassischer österreichischer Küche. Bei der Zubereitung und Präsentation stellt der Küchenchef höchste Anforderungen an regionale Qualität der frischen Zutaten und überrascht seine Gäste mit Kreativität und feinen Eigenkreationen. Das Hotel hält eine große Auswahl an europäischen Weinen bereit, die größtenteils auch glasweise ausgeschenkt werden. Ein kulinarisches Highlight des renommierten Restaurant Mirabell ist jeden Sonntag das Sheraton Lunchbuffet mit Live-Piano-Musik. Ein Grund mehr ein Wochenende in Salzburg zu verbringen

