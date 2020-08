Senf im Gepäck

Zum Beispiel auf dem Hof von Ivonne und Michael Kostross. Sie zogen einst aus dem dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen in einen verschlafenen Ort an der vorpommerschen Ostseeküste. In den Umzugskartons Leidenschaft, Mut und eine außergewöhnliche Geschäftsidee.

Senf in 30 schmackhaften Sorten

Schlemmin. Ein kleines beschauliches Dorf mit rund 300 Einwohnern. Versteckt im Küstenvorland, eine etwa 30-minütige Autofahrt von der Ostsee entfernt. Der Weg führt durch idyllische Natur, vorbei an Feldern, Wiesen und Wäldern, vorbei an einem märchenhaften Schloss aus dem 19. Jahrhundert. Ein altes, orangefarbenes Fahrrad am Wegesrand weist den Weg zur neuen Heimat von Ivonne Kostross und ihrem Mann Michael, die in dem Örtchen seit dem Jahr 2011 eine Senfmühle betreiben. Insgesamt 30 schmackhafte Sorten stellen sie nach eigener Rezeptur her: vom Klassiker Feigensenf über feurigen Mango-Chili-Senf bis hin zum Störtebekersenf. Im Hause Kostross greift eine Hand in die andere: Ivonne entwickelt die Rezepte, Michael ist für die Produktion zuständig. So entstehen jede Woche rund 100 Kilogramm Senf in Handarbeit und nach alter Tradition. Dabei wird der unbehandelte Senf in einer nach ursprünglichem Vorbild angefertigten Steinmühle kalt und schonend zwischen zwei mehrere Zentner schweren Steinen gemahlen.

Eigentlich stammt Familie Kostross aus Nordrhein-Westfalen. Wie schon ihre Mutter wählte Ivonne den Beruf der Porzellanmalerin und machte sich 1998 mit diesem selbstständig. Sie und ihr Mann verkauften das Porzellan auf Märkten in Süddeutschland, Österreich und an der Ostsee. Das ständige Unterwegssein forderte die kreativen Handwerker jedoch heraus: „Wir wollten abends nach der Arbeit gerne in unserem eigenen Bett schlafen“, schildert Ivonne die damalige Situation. Kurze Zeit später entschlossen sich die beiden dorthin zu ziehen, wo das Geschäft gut lief und die Landschaft sie überzeugte: an die Ostsee.

Die Überlegung, ein eigenes Produkt herzustellen, gab es bei Familie Kostross schon länger. Besonders der Senf hatte es den beiden angetan: „So ein gutes, einfaches und vielseitiges Produkt, das aber meist viel zu viele Zusatzstoffe und Zucker enthält – das musste doch anders gehen“, überlegten sich Ivonne und Michael. Als dann der Umbau der Garage anstand, in dem eigentlich die Räumlichkeiten für die Porzellanmalerei entstehen sollten, mussten sie sich schnell entscheiden: „Porzellan oder Senf? Senf oder Porzellan?“, erinnert sich Ivonne Kostross schmunzelnd. Das Ergebnis ist bekannt: Der Senf ging als Sieger hervor und krempelte so nach und nach das Leben der beiden um.

Senfmühle mit Hofladen und Café

Zunächst gab es auf dem Hof der Senfmühle nur einen kleinen hölzernen Verkaufsstand. Die Produktion fand in einer Garage statt. Die Nachfrage stieg und mit ihr entwickelte sich die Senfmühle immer mehr zu dem, was sie heute ist: eine traditionelle Senfmühle mit eigenem Hofladen und Café. Inzwischen sind hier acht Personen ganzjährig beschäftigt, inklusive Schwager und Schwägerin, die ebenfalls aus dem Westen Deutschlands in den Norden gezogen sind, um das Familienunternehmen zu unterstützen. Auch das Sortiment wächst ständig. Die neueste Kreation sind Fruchtessige, die mit Wasser verdünnt als Erfrischungsgetränk oder im Salatdressing Verwendung finden.

uwelehmann/surpress