Schweizerische Gastfreundschaft in Tallinn – Mövenpick debütiert im Baltikum

Eine der Hauptattraktionen Tallinns ist beispielsweise die mittelalterliche Altstadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde und voller historischem Charme und Charakter ist. Estland ist aber auch für seine Innovationskraft bekannt, es hat die meisten Start-ups pro Kopf in Europa. Berühmte Tech-Exporte der kleinen Republik sind unter anderem Skype, Bolt und der letzte Schrei, Starship. Ganz im Sinne des perfekten Nebeneinanders von Alt und Neu fügt sich auch das neue Mövenpick Hotel in Tallinn ein. Das einzigartige Konzept verwöhnt Gäste mit exquisitem Essen, Schweizer Gastfreundschaft, modernem Design und natürlich: Schokolade.

Tradition neu belebt

Das früher unter dem Namen L’Embitu Hotel bekannte Hotel in der Lembitu-Straße in Tallinn war seit jeher für sein stilvolles Design und seine hervorragende Lage bekannt. Das nunmehrige Mövenpick Tallinn wird von Duco Hotels geführt, die seit dem 1. Juni dieses Jahres das L’Embitu Hotel Tallinn und das L’Ermitage Hotel Tallinn betreiben, zusätzlich zum ibis Tallinn Center, das seit 2019 geführt wird, allesamt Teil der Accor-Gruppe. Accor gibt damit den Startschuss zu einer weiteren Expansion seiner Häuser in Estland bzw. im Baltikum.

Madis Laid, Managing Director von Mövenpick Hotel Tallinn und Duco Hotels, ist erfreut über die Neueröffnung: „Mit dieser herausragenden, weltweit bekannten Marke bringen wir Schweizer Gastfreundschaft nach Estland. Es ist ein wichtiger Schritt für uns, da wir uns nun an strenge Richtlinien halten, die die Servicestandards im Hotel und auf dem estnischen Markt insgesamt erhöhen. Das Hotel wurde unter einer neuen Marke aufgewertet, mit exquisiten Akzenten, die unsere Gäste zu einem außergewöhnlichen Erlebnis einladen“

Genuss auf allen Ebenen

Schon in der schönen Lobby können sich Gäste den einfachen Freuden des Lebens hingeben. Eine gemütliche Bar – natürlich mit einer Auswahl an Mövenpick-typischen Köstlichkeiten – lädt zum Verweilen. Hier findet auch die tägliche Schokoladenstunde statt: die Gäste sind eingeladen, Schokoladendesserts zu probieren und sich auf Schweizer Art den süßen Genüssen hinzugeben. Ein globales Konzept, das Naschkatzen auf der ganzen Welt begeistert, denn die Schokoladenstunde findet jeden Tag in jeder Mövenpick-Hotelhalle weltweit statt. Das sind mehr als 37.000 Schokoladenstunden pro Jahr!

Das Roof-Restaurant wiederum bietet nicht nur zum Frühstück reichhaltige Auswahl mit schönem Blick über die estnische Hauptstadt, sondern auch ein Ganzjahresmenü mit mediterraner Küche sowie klassische Mövenpick-Gerichte. Darüber hinaus gibt es eine Wein- und Tapasbar im Keller, die eine Auswahl an Weinen am Kamin anbietet.

Work-Life-Balance

Städtebummler finden hier ein einem der 125 modernen und schön gestalteten Zimmer mit großen, bequemen Betten Ruhe und Entspannung, einige Zimmer verfügen sogar über eine Terrasse oder eine private Sauna. Aber auch Geschäftsreisende sind hier willkommen und gut aufgehoben, ein einzigartiges, modulares Konferenz- und Veranstaltungszentrum im obersten Stockwerk des Gebäudes bietet einen Panoramablick auf den Lembitu Park und das Stadtzentrum. Es verfügt über drei Säle mit einer Gesamtkapazität von bis zu 220 Personen.

Die gute Lage im Zentrum ist ideal für Geschäfts- und Freizeitreisende. Einkaufszentren und ein pulsierendes Geschäftsviertel sind nur 5 Gehminuten vom Hotel entfernt. Die historische Altstadt von Tallinn ist in 7 Minuten zu Fuß zu erreichen, während der Hafen von Tallinn und der Flughafen etwa 10 Autominuten entfernt sind. Eigentlich ist es in Tallinn überall hin nicht weit, auch zum ebenfalls zur Accor-Gruppe gehörenden Swissotel Tallinn, das die wahrscheinlich beeindruckendste Rooftop-Bar der Stadt beheimatet.

Am Ende des Tages haben sich aber alle – fleißige Geschäftsleute und motivierte Städte-Erkunder – eine Runde Entspannung verdient. Der ideale Ort dafür ist das hoteleigene Spa mit 12 Meter langem Pool mit Hydromassage, japanischem Warmbad, eine Dampfsauna und eine finnische Sauna samt Tauchbecken. Oder eben die Schokostunde…