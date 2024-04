Scenic Gruppe stellt neue Superyacht Emerald Kaia vor

Das Highlight ist die Verkündung der neuen Hochsee-Luxusyacht Emerald Kaia in der Flotte von Emerald Cruises, die im April 2026 erstmals in See stechen wird und bereits ab dem 10. April 2024 für Buchungen und Charter verfügbar ist. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Emerald Cruises darf sich die Reederei, eine der führenden Anbieter von luxuriösen Yacht-Kreuzfahrten im Fluss- und Hochseesegment mit den renommierten Marken Scenic Luxury Cruises & Tours und Emerald Cruises, zudem auf eine aufgefrischte Markenidentität mit neuem Logo freuen.

Neue Maßstäbe im Bereich der Luxuskreuzfahrten: Die Superyacht Emerald Kaia

„Emerald Kaia markiert mit ihren bedeutenden Design- und Ausstattungsverbesserungen eine entscheidende Erweiterung unserer Flotte. Sie baut auf den Stärken von Emerald Sakara und Emerald Azzurra auf und ermöglicht uns, unvergleichliche Luxusyachterlebnisse an den faszinierendsten Destinationen der Welt anzubieten“, sagt Glen Moroney, Vorsitzender und Gründer der Scenic Gruppe.

Gäste können sich auf der neuen Luxusyacht neben den bewährten Einrichtungen wie der überschaubaren Größe der Yacht und dem charmanten Boutique-Charakter auf zahlreiche Neuerungen freuen: So wird das Sky Deck durch eine zusätzliche Sky Lounge im Inneren erweitert, die Kapazität auf 128 Passagiere erhöht und die Kabinen und Suiten um zehn Prozent größer gestaltet, was den Passagieren nicht nur mehr Raum, sondern auch ein zeitgemäßes Wohngefühl verspricht.

Die Marina wird durch eine Innenlounge erweitert und bietet zusätzliche Wassersportmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, direkt vom neu gestalteten Freiluft-Fitnessstudio aus ins Wasser zu gelangen. Für Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele sorgt das bewährte Elements Spa, das auf der Emerald Kaia vergrößert wird. Ein Sonnendeck am Bug, Sky Deck Cabanas, eine Sky Bar und mehrere kulinarische Erlebnisse runden die Emerald Cruises Erfahrung ab.

Die Emerald Kaia wird ab April 2026 unter anderem die Gewässer des Mittelmeers, der Adria, der Ägäis und der Seychellen befahren. Ab dem 10. April 2024 ist die neue Luxusyacht für Buchungen und Charter unter emeraldcruises.eu verfügbar. Weitere Informationen finden Gäste im neuen online verfügbaren Kreuzfahrtplaner 2024-2027 von Emerald Cruises, der neue Ziele und maßgeschneiderte Reiserouten enthält.

Kurs setzen auf die Zukunft: Aufgefrischte Markenidentität

Diese Woche feiert Emerald Cruises zudem seinen 10. Geburtstag auf den Wasserstraßen dieser Welt und damit ein Jahrzehnt voller Innovationen. Im Anblick des schnellen globalen Wachstums und der Expansion wird auch das kommende Jahrzehnt ein Dynamisches sein. Als symbolische Geste in Richtung dieser Zukunft hat Emerald Cruises seine Markenidentität aufgefrischt und ein neues Logo designt, das die Entwicklung und das anhaltende Engagement für das Angebot von Luxuskreuzfahrterlebnissen auf höchstem Niveau verkörpert.

Die Reise der Scenic Gruppe von ihrer Gründung bis hin zur Führungsrolle im Bereich der Luxusreisen verkörpert eine bemerkenswerte Wachstumskurve und bereitet den Weg für die nächste Ära unvergleichlicher Gästeerlebnisse.

