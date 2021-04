Royal River Luxury Hotel: Bewusstes Engagement für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen eine immer wichtigere Rolle, das gilt für den Alltag genauso wie fürs Reisen. Auch das erst vor kurzem auf Teneriffa eröffnete Royal River Luxury Hotel hat sich der Nachhaltigkeit verpflichtet und hat bereits in der frühen Planungsphase der Hotelanlage das Thema zu einem der fünf Konzeptpunkte gemacht, auf denen das Resort aufgebaut ist.

Saubere und grüne Energie

Ein wichtiger Punkt für den Schutz der Umwelt, leistet die Energieversorgung, die zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt. Das direkt am Golfplatz Costa Adeje gelegene exklusive Fünf-Sterne-Resort vermeidet so einen Ausstoß von 1,4 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, bei einem geschätzten jährlichen Stromverbrauch von zwei Gigawattstunden. Zudem wird das gesamte Wasser im Resort durch Biomassekessel erhitzt.

Dank dem Einsatz von Automatisierungsprozessen in den über 50 Villen und den Gemeinschaftsbereichen, wird die Beleuchtung sowie die Nutzung der Klimaanlage zudem effektiver gesteuert. Weiterhin werden neben besonders verbrauchsarmen Glühbirnen und LEDs, auch Anwesenheitssensoren genutzt.

Einsatz von biologisch abbaubaren Produkten

Die namensgebenden „River“ des Hotels sind Schwimm-Flüsse, die von den Terrassen der Villen direkt betreten werden können. Dieses auf der Insel einzigartige Konzept ist neben dem zentralen Swimmingpool und Infinity-Swimmingpool mit Blick auf die Berge und die gesamte Südküste, ein absolutes Highlight. Um auch in diesen Bereichen Nachhaltigkeit zu gewährleisten, wird zur Erzeugung des Chlors Salz verwendet. Außerdem werden bei Reinigungsprozessen keine Bleichmittel oder chemischen Produkte verwendet, die nicht biologisch abbaubar sind.

Auch auf den Einsatz von Einweg Plastikartikeln wird im Royal River Luxury Hotel verzichtet. Das gesamte Hotel verwendet in allen Bereichen Abfall-Recycling-Systeme und sowohl Müllsäcke, Duschhauben, als auch Strohhalme und Gläser sind biologisch abbaubar. Um noch mehr Einwegartikel zu vermeiden, stehen in den Waschräumen Seifenspender zur Verfügung. Da auch das Thema Elektromobilität immer wichtiger für eine nachhaltigere Zukunft wird, gibt es auf der Anlage Ladestationen für Elektroautos. Um neben dem allgemeinen Hotelbetrieb weiterhin etwas für die Umwelt zu tun, hat das Resort bereits über 100 Palmen und mehr als 3.000 Pflanzen und Bäume gepflanzt, die zu einer Verbesserung der Sauerstoffentwicklung beitragen.

Soziale Verantwortung und lokale Verbundenheit

Teneriffa bietet eine Vielfalt an einheimischen Spitzenprodukten, die durch die vulkanischen Böden etwas ganz Besonderes sind. Auch das Royal River zeichnet sich durch sein gastronomisches Angebot aus. Das Resort verwendet Produkte der Insel und fördert dadurch die Produktion und Entwicklung der lokalen Agrarwirtschaft. In den drei Bars und vier Restaurants, zu denen ein asiatisches und ein französisches Gourmet-Restaurant gehört, werden Gäste also nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der größten Kanarischen Insel.

Über das Royal River Luxury Hotel

Das Royal River Luxury Hotel ist das neueste Luxushotel und Spa auf Teneriffa. Das besondere Refugium liegt eingebettet zwischen Bergen und dem Atlantischen Ozean an der prestigeträchtigen Costa Adeje im Süden der Kanareninsel. In dieser luxuriösen Oase trifft zeitgenössisches Design auf zeitlose Eleganz. Die Kombination aus exquisiten Ausstattungselementen von den entferntesten Ecken Asiens bis zum pulsierenden Herzen Afrikas und der kanarischen Tradition und Wärme macht dieses neue Resort aus. Das Royal River Luxury Hotel bietet eine außergewöhnliche Kollektion von 50 luxuriösen Pool-Villen in einem der beliebtesten Reiseziele Europas.

Infos: https://www.royalriver.es

gce/ uwelehmann/ surpress