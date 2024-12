Rekordjahr für Small Luxury Hotels of the World (SLH)

Small Luxury Hotels of the World (SLH), bekannt für seine einzigartige Kollektion unabhängiger Boutique-Hotels, blickt auf ein bahnbrechendes Jahr zurück. Mit über 80 neuen Mitgliedern hat SLH einen historischen Meilenstein erreicht. Mit dieser Expansion stärkt die Marke ihre globale Präsenz und erschließt spannende neue Destinationen wie Anguilla, Ecuador, Guatemala, Indien, Litauen, Pakistan, Polen, Sri Lanka und Tansania. Neue Eröffnungen 2025 SLH erweitert sein Portfolio 2025 um sieben außergewöhnliche Neuzugänge, darunter zwei exklusive Häuser in Italien. Bereits im Januar 2025 wird die pulsierende Szene Mailands durch The Plein Hotel bereichert, entworfen vom deutschen Designer Philip Plein. Dieses verspielte Boutique-Hotel mit nur 13 Zimmern steht unter dem Motto „Dein Hotel, Deine Regeln“ und vereint erstklassige Gastronomie mit einem aufregenden Nachtleben. Im Februar 2025 eröffnet das The Goethe Hotel in Rom und bietet eine Hommage an den Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe und dessen „Italienische Reise“. Das Haus verbindet klassische römische Architektur mit modernem Design und liegt in unmittelbarer Nähe ikonischer Sehenswürdigkeiten wie dem Trevi-Brunnen, der Spanischen Treppe und der Villa Borghese. Ebenfalls im Januar 2025 feiert das Park Lane Copenhagen seine Eröffnung und setzt neue Maßstäbe in skandinavischer Gastfreundschaft. Das 69-Zimmer-Hotel liegt im nördlichen Viertel von Kopenhagen, mit Blick auf die Gärten des Øregård Parks und nur wenige Minuten vom Meer entfernt. Gäste dürfen sich auf ein einzigartiges Weinerlebnis und minimalistisches all-White-Design freuen. Im April 2025 nimmt der Hermes Galapagos Mega Catamaran Kurs auf die Galapagos-Inseln und verspricht ein unvergleichliches Luxus-Abenteuer inmitten dieser einzigartigen Naturkulisse. Das hochmoderne Schiff beherbergt bis zu 20 Gäste in 12 prachtvollen Suiten, die alle über private Balkone und Jacuzzis verfügen. Ebenfalls im April eröffnet das Barrington’s Hotel & Residences in Almancil, Portugal. Dieses legendäre Gebäude im Vale do Lobo wurde aufwendig renoviert und in ein 5-Sterne-Hotel mit 31 Zimmern verwandelt. Dank der idealen Lage haben Gäste einfachen Zugang zu den renommierten Golfplätzen, Stränden und Outdoor-Aktivitäten der Algarve. Im Mai 2025 begrüßt SLH mit dem Laguna Coast Resort in Naxos, Griechenland, ein weiteres Mitglied seiner aktiv umweltbewussten Considerate Collection. Dieses nachhaltige Luxus-Öko-Resort liegt in der malerischen Laguna-Region und ist umgeben von unberührter Natur, historischen Sehenswürdigkeiten und dem Ägäischen Meer. Es bietet Gästen die perfekte Basis, um die einzigartige Biodiversität der Region zu entdecken – von saisonalen Feuchtgebieten über Zugvogelhabitate bis hin zu kulturellen Highlights wie dem Tempel des Apollo. Im Juni 2025 wird das mit Spannung erwartete Levantine Hill Hotel inmitten des berühmten Yarra Valley in Australien eröffnet. Dieses Boutique-Hotel, entworfen von den renommierten Fender Katsalidis Architects, fügt sich mit seiner perfekten Balance aus Luxus und Komfort harmonisch in die umliegende Landschaft ein. Weitere bemerkenswerte Neuzugänge Zu den weiteren neuen Häusern, die das SLH-Portfolio bereichern, zählen auch die ikonischen Kozmo Hotel Suites & Spa und Boho Hotel Budapest, die im Dezember 2024 in Budapest, einer Stadt, die sich zunehmend als Luxusdestination etabliert, eröffnet wurden. SLH wagt zudem den Schritt in immersive Erlebnisreisen und erweitert sein Angebot in Tansania um vier spektakuläre Unterkünfte, die eine perfekte Kombination aus Safari- und Strandurlaub bieten: Siringit Villa in Usa River, Siringit Serengeti Camp in Seronera, Siringit Migration Camp in Kogatende und Xanadu Luxury Villas & Retreat auf Sansibar. Das Wachstum von SLH beschränkt sich nicht nur auf die beeindruckende Zahl neuer Mitgliedshotels. Die Marke hat 2024 bedeutende Initiativen eingeführt, die ihren Erfolg weiter untermauern. Im Oktober 2024 wurde das neu gestaltete Treueprogramm SLH Club lanciert, gefolgt von der Einführung einer neuen, innovativen App im November 2024. Die App überzeugt mit einer schnelleren und nahtlosen Buchungsfunktion sowie praktischen Features wie einer integrierten Routenführung, die das Reisen noch angenehmer gestaltet. Die exklusive strategische Partnerschaft mit Hilton hat ebenfalls neue Meilensteine erreicht: Seit Dezember 2024 sind über 400 SLH-Hotels über alle Hilton-Direktbuchungskanäle verfügbar, darunter Hilton.com und die Hilton Honors App. Diese Entwicklungen haben das Wachstum der Marke messbar vorangetrieben: SLH verzeichnete einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 9 Prozent über alle Kanäle im Vergleich zu 2023. Damit blickt die Marke auf das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte zurück. „Wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr des Wachstums zurück und haben mit unserer kleinen, aber kraftvollen Marke einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen,“ sagte Richard Hyde, Chief Operating Officer von Small Luxury Hotels of the World. „In diesem Jahr haben wir eine Rekordzahl von 80 außergewöhnlichen Hotels begrüßt, die Zahl von 600 Mitgliedern überschritten, unser globales Team erweitert und spannende Partnerschaften eingeführt, die die Vielfalt unseres Portfolios bereichern, darunter auch die strategische Partnerschaft mit Hilton. Die Nachfrage nach luxuriösen Boutique-Hotels wächst ungebrochen, und wir freuen uns, an der Spitze dieser Entwicklung zu stehen – insbesondere, da wir im nächsten Jahr das 35-jährige Bestehen unserer Marke feiern.“ Eine Übersicht über alle Neuzugänge ist hier zu finden. Weitere Informationen hier